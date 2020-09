Yaco Eskenazi sorprende a Natalie Vértiz por su cumpleaños | Fuente: Instagram

La producción del programa "Estás en Todas", conducido por 'Choca Mandros' y Natalie Vértiz, sorprendió a la conductora de televisión con motivo de su cumpleaños, el cual celebrará el martes 29 de setiembre.

El equipo del espacio sabatino acordó con el esposo de Vértiz, Yaco Eskenazi, una sorpresa y el exchico reality apareció en el set de América TV, dejando a la reina de belleza emocionada.

Fue 'Choca' el encargado de hacer que la modelo cierre los ojos, para que Eskenazi ingrese y le dé un beso en la mejilla a su esposa, quien al abrir los ojos se sorprendió.

"Amor, he venido con colet para que hagas (mi colita del cabello) porque no me salía", bromeó el también presentador. A lo que Natalie Vértiz respondió: "Estás guapísimo".

Asimismo, la producción realizó un video para la futura cumpleañera, con emotivos saludos de Rafael Cardozo, Angie Arizaga, Ignacio Baladán, Jazmín Pinedo, Karina Borrego y Mávila Huertas.

Yaco sorprendió a su esposa. | Fuente: Instagram

EL ADIÓS DE MANDROS A SHEYLA ROJAS

Sheyla Rojas se alejó defintivamente de “Estás en todas”. Hace unos días, el conductor Jaime 'Choca' Mandros anunció que el programa continuaría en una nueva etapa y confirmó que habría una nueva conductora. Finalmente, se reveló que Natalie Vértiz sería el reemplazo de la presentadora.

A través de su cuenta en Instagram, el popular 'Choca' compartió un extenso mensaje para sus seguidores. En la publicación, comunicaba el inicio de esta siguiente faceta para “Estás en todas”, después de ocho años al aire. El pasado 12 de septiembre, el programa introdujo a Vértiz como la nueva conductora.

“Arrancamos una nueva etapa del programa que tiene ya 8 años liderando en su horario. Primero quiero agradecer a Dios y al público por hacer de esta producción un espacio que le gusta a la mayoría, con las ocurrencias y notas que se presentan realizadas por un equipo de producción que trabaja para llevar este divertido contenido semana tras semana”, se lee en su anuncio.

“Gracias, Sheyla Rojas, por esos 7 años en los que aprendimos juntos a llevar un programa que se convirtió́ en el favorito del horario”, escribió Mandros. “Ahora con Natalie vamos a seguir trabajando por el público que desea relajarse los sábados en las mañanas”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

En este episodio, la novela elegida es “La regenta”, la obra más importante de la literatura española del siglo XIX y la segunda en importancia tras "El Quijote". La novela ataca el fanatismo religioso, la hipocresía de la sociedad de las apariencias y los tabúes.