María Pía Copello volvió al reality y será conductora de "EEG 10 años". | Fuente: Instagram / María Pía Copello

Después de algunos años alejada de las cámaras, María Pía Copello regresó este martes a "Esto es guerra". Junto con Johanna San Miguel, llevará a cabo la conducción del 'reality' juvenil que en su nueva temporada celebra sus 10 años al aire.

"Estoy muy contenta de estar aquí después de tanto tiempo. Los he extrañado muchísimo. Me ha faltado llorar, he sentido como si fuera la primera vez que estoy en el set. Gracias por todas las muestras de cariño. Estamos formando un equipazo", dijo durante la emisión del programa.

Seguidamente, San Miguel destacó que es la primera vez que dos mujeres presentan "Esto es guerra", mientras que Copello le pidió que no haya "ninguna fricción" entre ambas. El ingreso de la exanimadora infantil fue celebrado por los competidores del programa.

Como se recuerda, en 2018, María Pía Copello abandonó la conducción del 'reality' para enfocarse en su familia. "Por el horario, llegaba cuando mis hijos estaban durmiendo. Ahora me encargo de ellos directamente y además, trabajo", dijo a Trome en septiembre de 2020.

"EEG 10 años": estos son los competidores

Hace una semana se inició la nueva temporada de "Esto es guerra", una edición especial para celebrar los 10 años del reality en la televisión nacional. Además de las 'apariciones bombas', muchos participantes de temporadas pasadas regresaron para cobrar la revancha.

En la última gala, Yako Eskenazi y Natalie Vértiz concluyeron con la presentación de los guerreros que formarán parte de este programa. Ellos aprovecharon la ocasión para realizar un desfile ecoamigable a fin de promover el cuidado de nuestro planeta.

Así, todos los integrantes de "EEG 10 años" son: Patricio Parodi, Melissa Loza, Hugo García, Said Palao, Facundo González, Rafael Cardozo, Rosángela Espinoza, Jossmery Toledo, Fabio Agostini, Luciana Fuster, Ignacio Baladán, Tepha Loza, Guty Carrera, Paloma Fiuza, Michelle Soifer, Allison Pastor, Anthony Aranda, Dulcelia Echevarría, Arian León, Gabriela Herrera y Jota Benz.





¿Cómo le fue en el rating a "EEG 10 años"?

Tal parece que la expectativa sobre quienes serían las “bombas” hizo que los televidentes estuvieran atentos a la pantalla chica, puesto que "EEG 10 años" logró en su estreno 16.8 puntos de rating en Lima y 17.2 en Lima más 6 ciudades, según Ibope Media.

En su segundo día consecutivo, la nueva temporada del reality "Esto es Guerra 10 años" se convirtió en el programa más visto del martes 22 de febrero de la televisión nacional al lograr 16 puntos de rating. Le siguieron otros espacios como la telenovela "Maricucha" (14.4), la serie "Junta de vecinos" (14), y "Magaly TV: La firme" (10.1).

