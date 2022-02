Mario Hart no forma parte de la nueva temporada de "Esto es Guerra". | Fuente: Instagram / Mario Hart

Con su nueva temporada al aire, "Esto es guerra" celebra sus 10 años en la TV con un grupo de participantes que han hecho historia en sus competencias. Algunos nombres, sin embargo, han quedado fuera, como es el de Mario Hart, quien tuvo una recordada trayectoria en el 'reality'.

Al ser consultado por el motivo de su ausencia en el programa, el piloto de carreras y cantante afirmó que ya no tiene edad para dedicarse a los retos del programa y, además, en este momento de su vida tiene "otras prioridades", como mantenerse enfocado en el nuevo bebé que tendrá con su pareja Korina Rivadeneira.

"Estoy viejo para estar saltando y tocando la campana", dijo Mario Hart al diario El Popular. "Hay cosas a las que uno tiene que dar prioridades, con la noticia de mi nuevo bebé en camino, mis prioridades son otras. Hay que pensar un poco más en el futuro y lo que estoy tratando de hacer este año es eso", agregó.

Estar alejado de "Esto es guerra" le ha permitido a Mario Hart dedicarse a su negocio de restaurantes. "Quiero seguir abriendo más locales. También estoy a full con el automovilismo, que lo he retomado después de un par de años que no hubo competencias y abocado a mi familia", sostuvo.

Mario Hart y Korina Rivadeneira serán padres por segunda vez



El pasado 14 de febrero, Korina Rivadeneira y Mario Hart sorprendieron a sus seguidores en redes sociales luego de anunciar en San Valentín que se convertirán en padres por segunda vez.

En una imagen de su familia, compartida a través de su cuenta de Instagram, la modelo venezolana mostró un body paint en el que mostraba su embarazo y confensó sentirse feliz.

"En este día lleno de amor, Mario Hart y yo queremos compartir con todos ustedes que nuestros corazones explotan de amor porque nuestra familia sigue creciendo. A nosotros se nos adelantó esta hermosa sorpresa, nos enteramos hace poco que SEREMOS PADRES NUEVAMENTE ¡Qué ganas de saber si es otra gorda o un gordito! Feliz día del amor, que nunca falte en sus vidas esta fuerza maravillosa que todo hace posible", escribió Korina Rivadeneira.

