María Pía Copello y Johanna San Miguel siguen enfrentadas en "Esto es guerra 10 años"

En una reciente entrevista con el programa sabatino “Estas en todas”, María Pía Copello señaló que ha decidido “cortar palitos” con su compañera en la conducción de “Esto es guerra 10 años”, Johanna San Miguel, debido que considera que hay cierto favoritismo con el equipo de Los Guerreros

“Siempre están buscando alguna razón para que nosotros no estemos por delante de los guerreros. Por eso dicen que yo me victimizo, pero no es así”, comentó María Pía Copello.

La ex conductora de “María Pía y Timoteo” no se calló nada, pues indicó que, al ser el equipo de Los Guerreros el más antiguo de "Esto es guerra", hay un claro favoritismo por parte de la producción. E incluso señaló que es el mismo público el que le reclama una actitud más firme.

Johanna San Miguel afirmó que “no entiendo qué le ha pasado a Pía". "Yo vine como un ser de luz, vine iluminada. Además, yo la convoqué”, indicó la conductora, que al ser preguntada si es posible ambas se reconcilien, respondió tajantemente "No creo", dijo.

Johanna San Miguel y María Pía Copello tuvieron acalorado intercambio de palabras

El miércoles 9, “Esto es guerra: 10 años” no tuvo como protagonistas a sus concursantes, sino a sus conductoras, María Pía Copello y Johanna San Miguel, que tuvieron un serio intercambio de palabras y, además, se enfrentaron en una de las competiciones.

El intercambio de palabras se dio al inicio del programa, cuando María Pía se dirigió al público e indicó que se acabaron las bromas con su compañera en la conducción. “A partir de hoy día se acabó el jijijí jajajá con Johanna San Miguel. En serio se los digo, todos mis combatientes me lo están pidiendo... acá venimos a competir y punto”, dijo con rostro de pocos amigos.

Johanna San Miguel no se quedó muda: “¿Estás segura, Pía? Esto no es ‘Nubeluz’, yo no soy una Cíndela. Esto no es ‘María Pía y Timoteo’, yo no soy Timoteo, olvídate. Esto es ‘Esto es Guerra’. No tengo ningún problema, ¿quieres que salga la loca? ¡La loca sale!”, dicho esto, alentó al equipo de los guerreros.

Pero María Pía quiso tener la última palabra y agregó: “No sabes el miedo que me da. Esto tampoco es ‘Pataclaun’, por si acaso, así que no te afanes”. Estas palabras motivaron a los miembros de su equipo, los combatientes.

