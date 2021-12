Carlos Carlín, actualmente conductor de "Wantan Night", descartó su participación en "Esto es Guerra". | Fuente: Instagram / Carlos Carlín

El actor Carlos Carlín puso fin a los rumores sobre su posible contratación a "Esto es Guerra" como uno de sus conductores.

"Qué felicidad que me puedan nombrar entre los posibles conductores de un programa tan exitoso, pero no es lo mío", sostuvo en entrevista con el diario Trome.

De este modo, quien encarnará a 'Tony' en la teleserie "Pataclaun" descartó tener planes de sumarse a "Esto es Guerra", que actualmente tiene entre sus presentadores a su amiga Johanna San Miguel.

Por otro lado, Carlos Carlín anunció su próximo espectáculo virtual, junto a San Miguel, llamado "Un cuentazo de Navidad", que está disponible en la plataforma Joinnus.

"Amo mi soledad"

El conductor de “Wantan Night”, Carlos Carlín, reveló una vez más que no está en sus planes convertirse en padre. El reconocido comediante prioriza su carrara antes que la paternidad ya que “ama su soledad”.

De acuerdo con el artista, hace años su familia le perseguía todo el tiempo con la pregunta “¿Cuándo te vas a casar?” y, por ende, tener hijos. Sin embargo, al verlo realizado como profesional, dejaron atrás esa idea por lo que el actor agradece que lo entendieran.

“¿Para qué traer más gente al mundo?”, dijo Carlos Carlín al diario El Trome. “Amo mi soledad y puedo estar todo el día en mi casa sin salir”, agregó el popular ‘Tony’ de Pataclaun.

Asimismo, confesó que ya no le importa que le cuestionen sobre si algún día será papá ya que mil veces prefiere su trabajo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x20 Spider-Man No Way Home LA PREVIA (porque ya no podemos esperar más)

Para ti que ya compraste tus entradas para el estreno de Spider-Man No Way Home, nos metemos una conversa a manera de PREVIA para calentar el ambiente antes del regreso del amigo Spidey. Y como te gusta: 33 minutazos SIN SPOILERS y luego de eso filtraciones a full y todo lo que esperamos de esta nueva película que promete ser un antes y después (¿o no?) en la vida de Peter Parker.