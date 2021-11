Johanna San Miguel y Carlos Carlín actúan en "Un cuentazo de Navidad". | Fuente: Joinnus

Johanna San Miguel y Carlos Carlín vuelven a unirse en un proyecto común: un espectáculo virtual, titulado "Un cuentazo de Navidad", que es dirigido por Bruno Ascenzo y estará disponible desde el 1 de diciembre a través de la plataforma Joinnus.

Escrito por Italo Cordano, se trata de un show en el que el actor y la actriz, conocidos por compartir roles en "Pataclaun", formarán parte de un cuento encantado que tendrá números musicales y contará con la presencia de Papá Noel y Mamá Noela.

Acompañan a estos protagonistas Jack La Lane, el pavo navideño, con su amigo panetón y muchos invitados más. Además, muy a su estilo, Johanna San Miguel y Carlos Carlín compartirán con opciones de regalo con el público y varias anécdotas que garantizan una velada divertida.

"Un cuentazo de Navidad", una producción de DEA Promotar, se transmitirá mediante Joinnus, donde las personas interesadas también pueden adquirir sus entradas.

Fecha de estreno y entradas

"Un cuentazo de Navidad" se estrenará el 1 de diciembre y se mantendrá en línea hasta el 6 de enero de 2022, fecha que coincide con la celebración de la Bajada de Reyes.

La venta virtual de las entradas para ver este espectáculo ya están disponibles en Joinnus a S/ 29.90. Para comprar el acceso al 'streaming', basta con ingresar al siguiente enlace: https://live.joinnus.com/lima-un-cuentazo-de-navidad-44823.

Allí, se recibirá en el correo registrado en Joinnus un código que permitirá disfrutar de la comedia protagonizada por Johanna San Miguel y Carlos Carlín desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora.

