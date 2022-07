María Pía Copello condujo "Esto es Guerra" hasta que Renzo Schuller la reemplazó en la nueva temporada. | Fuente: Instagram / María Pía Copello

Luego de ser una de las presentadoras de "Esto es guerra", María Pía Copello decidió darse un respiro de la televisión para enfocarse en su carrera como influenciadora. Sin embargo, confesó que todavía extraña conducir el programa de concurso, que a la fecha es presentado por Johanna San Miguel y Renzo Schuller.

Según la exanimadora infantil, este 'reality' juvenil le dio la oportunidad de reinventarse como conductora. Pese a que al inicio le parecía un show "difícilisimo", más adelante se enamoró del formato. "Luego lo pude dominar y al final estuve como pez en el agua", señaló en entrevista con el diario El Comercio.

Por esa razón es que María Pía Copello aseguró que le gustaría "volver en algún momento", aunque por ahora tiene "muchos cosas al mismo tiempo" y no puede quedarse en la pantalla chica "por largas temporadas". En cuanto a Renzo Schuller, su reemplazo en "Esto es guerra", le dio un consejo: "Que se enfrente más a la 'Chata' [Johanna San Miguel], siempre con respeto, como debe ser".





En "Esto es guerra" con Johanna San Miguel: "Me encantó conducir con ella"

En el pasado, María Pía Copello fue el reemplazo de Johanna San Miguel en "Esto es guerra". Por ello, la exanimadora señaló lo siguiente al recordar su paso por el programa de concurso: "Nosotras teníamos algo pendiente". Rumores de una relación distante rodeaban a las dos presentadoras, pero la 'influencer' consideró que presentar juntas el espacio "fue lo mejor que pudo haber pasado".

"Por más que uno no haya hecho nada malo, igual sentía el dolor que probablemente ella experimentó con toda la situación que se generó. Por todo lo que nos había pasado a las dos, me pareció bacán tener la oportunidad de conducir juntas. Al principio, estábamos un poco nerviosas, no sabíamos qué iba a pasar; pero confiábamos en nuestra madurez, y logramos hacer un programa bonito", dijo.

Así, María Pía Copello no dudó en señalar que el tiempo que presentó "Esto es guerra" junto a Johanna San Miguel fue una de "las más bonitas experiencias" que ha tenido en televisión. "Me encantó conducir con ella", enfatizó. Pero eso sí: desde entonces guarda sus reparos para ser el reemplazo de alguien en la pantalla chica.

"No me gustaría reemplazar a nadie en adelante, pero uno nunca sabe. Me gustaría estar en algo que parta conmigo de ahora en adelante", apuntó.





Nuevo tema en camino

Por otro lado, María Pía Copello anunció que acaba de grabar un nuevo sencillo. "Pero me gustaría incluir a alguien, hacer un dúo, entonces estoy viendo quién puede ser. ¿Mi hermana Anna Carina? Es posible", adelantó la estrella de TikTok, quien hasta la fecha ya ha lanzado dos temas, "Like" y "Blanca Navidad", su primer villancico.

Asimismo, la exconductora de "Esto es Guerra" no descartó incursionar en la actuación, aunque precisó que lo haría solo si le ofrecen un papel que trabaje el humor. "A mí no me des temas dramáticos, porque para eso creo que uno debe tener bastante estudio. Igual tendría que ver la propuesta, luego analizarla", indicó.

Como se recuerda, María Pía Copello se alejó de "Esto es Guerra" en mayo de este año. "Ya tenía un año más o menos comprometido de varios viajes y varias cosas. Tengo un libro de cocina que está nominado a los Gourmand Awards y me voy a en junio a Suecia, y cosas bonitas que me siguen pasando", explicó entonces.

