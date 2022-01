A través de un comunicado, Pancho Rodríguez explicó por qué no ha podido entrar al Perú.

Pancho Rodríguez, participante del programa “Esto es guerra”, subió este jueves a su cuenta de Instagram un comunicado donde explica por qué no ha podido ingresar al Perú. Hace pocos días, se supo que tuvo problemas en el aeropuerto y que se vio obligado a regresar a Chile, su país de origen, al no poder resolverlos.

“Ante la exposición que está teniendo mi caso en medios de comunicación, siento la necesidad para evitar que se tergiverse lo sucedido, por respeto a mi familia, seguidores y público en general, dar a conocer mi versión de los hechos, de la siguiente manera”, comienza el comunicado que está dividido en cuatro puntos.

En el primero, Pancho Rodríguez explica que el “domingo último” llegó al aeropuerto Jorge Chávez en compañía de su hija de nueve años. Sin embargo, no se le permitió salir, debido a que el sistema arrojaba alerta.

En el segundo punto, señala lo siguiente: “En Migraciones, aún se encuentra pendiente de resolver un 'recurso de apelación', respecto de una infracción administrativa, más no un delito, consistente en la salida obligatoria del país por cinco años, que se me impuso por un incidente mediático en el que me vi involucrado hace un tiempo atrás. Hecho por el cual sigo profundamente arrepentido y, por el cual ya pedí disculpas públicas, sumado a ello, el pago efectivo de una multa”.

El incidente al que hace referencia el concursante de "Esto es guerra" sería su presencia en el cumpleaños de la salsera Yahaira Plasencia, el cual se celebró durante el toque de queda impuesto en el país, en abril del año pasado.

Pancho Rodríguez durmió en el aeropuerto y regresó a Chile

En el tercer punto de su comunicado, Pancho Rodríguez señala que se vio obligado a dormir en el aeropuerto, a la espera de que se solucionara su problema. Sin embargo, para no seguir exponiendo a su hija a esta incómoda situación, regresó a Chile. Desde allá, espera la resolución del habeas corpus que ha interpuesto por medio de sus abogados.

Por último, agradeció el apoyo de sus familiares, amigos y seguidores: "A ellos les manifiesto que me encuentro bien y que tengo fe y confío en que las autoridades competentes, con sentido de justicia, razonabilidad y proporcionalidad, resolverán mi caso favorablemente”.

El integrante de "Esto es guerra" también tuvo palabras de elogio al Perú, “país al que quiero, amo y respeto, donde por más de siete años vengo desarrollando mi vida y trabajando honestamente”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.