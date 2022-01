¿Cuánto hizo de rating "Esto es Habacilar", con Johanna San Miguel y Roger del Águila? | Fuente: Composición (Instagram)

El esperado programa de concursos “Esto es Habacilar” se estrenó el pasado lunes 24 de enero, con la conducción de Roger del Águila y Johanna San Miguel, y con la participación de varios integrantes del “Esto es Guerra”, como Facundo González, Luciana Fuster o Patricio Parodi, quienes están acompañados por las modelos del programa original Thalía Estabridis y Tracy Freundt.

La primera emisión del programa alcanzó un rating de 18.3, y solo fue superado por la serie cómica “Maricucha”, que registró 20.5, según datos de la agencia de investigación de medios de comunicación Kantar Ibope Media.

Sin embargo, el segundo programa de “Esto es Habacilar”, emitido el martes 25 de enero, no tuvo la misma acogida que su debut, registrando 12.6, cifra que representa una caída considerable y que lo ubicó en el cuarto lugar en la preferencia del público.

Ese martes, el rating volvió a ser liderado por “Maricucha”, que hizo 18.6. Le siguieron “América Noticias”, con 14.6 y “Junta de Vecinos, con 14.

Roger del Águila se enamoró de una modelo de 'Habacilar' y reveló su nombre

Con el estreno de “Esto es Habacilar” han salido a la luz algunos secretos y anécdotas de las personas que conforman el equipo. Precisamente, Roger del Águila reveló recientemente el nombre de una modelo del programa conducido por Raúl Romero por la que se había sentido atraído en aquellos días.

“Del anterior [“Habacilar”] me gustaba una modelo. Bueno, todos sabían un poco que me gustaba… Fue una de las primeras novelas [del programa]”, respondió Roger del Águila durante la emisión de "En boca de todos",dijo el conductor, ante la sorpresa de los conductores del magazine matinal.

“La única modelo que en "Habacilar" a mí me gustó... Sí me gustaba, estaba enamorado, pero nunca se dio… Ella era una mujer muy linda... Ella se llama Georgia Pomar”.

Ante esta respuesta, Ricardo Rondón, el conductor de “En boca de todos”, comentó que ella fue candidata al concurso Hawaian Tropic, y que en la actualidad es entrenadora personal.

Finalmente, Roger del Águila indicó que en esa época era “muy chiquillo... A mí a veces me agarran de inocente. Yo a veces me enamoro fácilmente y a veces me engañan”.

Reencuentro con “Tomate” Barraza

Otro de los momentos que marcaron la participación de Roger del Águila en el programa “En boca de todos” fue su reencuentro con Carlos Barraza, quien también trabajó con él en la co-conducción de “Habacilar”.

El popular “Tomate” aprovechó para hacer el popular baile del “chivito”, no sin antes pedirle su bendición a su creador. Entonces, Roger se acercó, hasta en dos ocasiones, y lo tomó de la cabeza, dádnole su visto bueno.

Después de varios intentos, fingiendo un dolor de cadera, por la edad, “Tomate” Barraza imitó los clásicos brincos que Roger del Águila hacía en el “Habacilar” original.

