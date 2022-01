Roger del Águila estuvo enamorado de una modelo de "Habacilar" | Fuente: Instagram / Roger del Águila

El pasado martes 25 de enero, tras el estreno de “Esto es Habacilar”, sus conductores Johanna San Miguel y Roger del Águila visitaron el set de “En boca de todos”. Allí, respondieron diversas preguntas; una que le tocó a Roger fue si había sentido atracción por alguna compañera del programa.

“Del anterior [“Habacilar”] me gustaba una modelo. Bueno, todos sabían un poco que me gustaba… Fue una de las primeras novelas [del programa]”, respondió Roger del Águila, haciéndola un poco larga, para desesperación de los conductores del magazine matinal.

“La única modelo que en "Habacilar" a mí me gustó... Sí me gustaba, estaba enamorado, pero nunca se dio… Ella era una mujer muy linda... Ella se llama Georgia Pomar”.

Ante esta respuesta, Ricardo Rondón, el conductor de “En boca de todos”, comentó que ella fue candidata al concurso Hawaian Tropic, y que en la actualidad es entrenadora personal.

Finalmente, Roger del Águila indicó que en esa época era “muy chiquillo... A mí a veces me agarran de inocente. Yo a veces me enamoro fácilmente y a veces me engañan”.

Reencuentro con “Tomate” Barraza

Otro de los momentos que marcaron la participación de Roger del Águila en el programa “En boca de todos” fue su reencuentro con Carlos Barraza, quien también trabajó con él en la co-conducción de “Habacilar”.

El popular “Tomate” aprovechó para hacer el popular baile del “chivito”, no sin antes pedirle su bendición a su creador. Entonces, Roger se acercó, hasta en dos ocasiones, y lo tomó de la cabeza, dádnole su visto bueno.

Después de varios intentos, fingiendo un dolor de cadera, por la edad, “Tomate” Barraza imitó los clásicos brincos que Roger del Águila hacía en el “Habacilar” original.

Roger del Águila sobre conducir "Esto es Habacilar": "Es como encontrarte con amigos de la promoción del colegio"

Alejado de las cámaras por varios años, Roger del Águila volvió a la televisión peruana con el programa "Esto es Habacilar", que conduce junto a Johanna San Miguel. Una labor que, según dijo, está libre de presiones y llena de expectativas.

"No siento una presión estar en la conducción, porque yo vengo a divertirme y a pasarla bonito con todos. He tenido excelentes maestros en la animación y eso me ayuda", comentó el presentador en un comunicado de prensa.

Para Roger del Águila, el reencuentro con antiguas compañeras, como Thalía Estabridis, Tracy Freundt, Korina Rivadeneira, Paloma Fiuza y Mariana Ramírez del Villar (productora), resultó "emotivo y también bonito".

"Esto es como encontrarte con tus amigos de promoción del colegio", afirmó.

El bono "Habacilar"

Roger del Águila también comentó que una de las razones que lo motivó a participar en "Esto es Habacilar" fue la entrega de dinero en efectivo a los participantes del programa de concursos, pues muchas personas se encuentras en aprietos económicos por la pandemia.

"Lo que más me jaló del proyecto de 'Habacilar' es que se vuelva a regalar dinero en los juegos en un momento como la pandemia. A mí me encanta ayudar a las personas, estar ahí, entonces este es un súper programa, porque a las familias se les da alegría en medio de esta crisis sanitaria", dijo.

Durante la primera transmisión del espacio televisivo, Del Águila sostuvo que, precisamente, esa fue la condición que puso para volver a la televisión peruana.

"Mariana Ramírez del Villar me llamó y le dije que no, dije debe haber un cambio, dije yo voy pero hay un cambio. Y ella me dice 'Roger la gente nos necesita, necesita alegría. Pero que más necesitan platita, ya tuvieron su bono Yanapay ahora tendrán su bono Habacilar", manifestó.

