La conductora de televisión Ethel Pozo no descarta tener un hijo con su actual pareja Julián Alexander. | Fuente: Instagram / Ethel Pozo

A sus 41 años, la productora y conductora de televisión Ethel Pozo no descarta ser madre nuevamente. Así lo manifestó hoy por la mañana en “América Hoy", programa que conduce con otras figuras de la televisión peruana.

“Yo tengo ganas, por supuesto. Julián y yo queremos formar una familia, y si Dios nos bendice, sería bienvenidísimo”, respondió la hija de Gisela Valcárcel al ser preguntada por Janet Barboza, cuando hablaban sobre las parejas de la farándula que fueron padres este 2021.

A inicios de noviembre, Ethel Pozo confirmó su relación con Julián Alexáner, hermano de la productora y directora Michelle Alexander, con quien trabaja en “Del Barrio Producciones”. Según informó la conductora al diario Trome, lo conoció a través de Melissa Paredes, a quien Julián dirigió en la novela “Dos hermanas”.

Como es de conocimiento público, Ethel Pozo tiene dos hijas. La primera nació en el 2007 y la segunda, en el 2009. Ambas son fruto de su matrimonio con el fotógrafo Fernando Garabán, celebrado en el año 2004.

¿"Mi mamá cocina mejor que la tuya" llega a su fin?

El domingo 19 de diciembre, "Mi mamá cocina mejor que la tuya" transmitió su último episodio de la temporada. Y aunque todavía se desconoce la continuidad del programa, Ethel Pozo, quien compartió la conducción con Yaco Eskenazi, se despidió del espacio a través de redes sociales.

Con un extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la conductora señaló al inicio: "Hoy termina un ciclo de un programa maravilloso como fue, es y será siempre 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'. Para mí un milagro Dios que llegó a mi vida cuando menos lo pensaba".

En efecto, para Ethel Pozo fue toda una sorpresa "entrar a la televisión a los 36 años", ya que "tenía una carrera formada en el área corporativa", donde se había desempeñado a lo largo de 12 años desde que egresó de la universidad. "Me dediqué siempre a mi carrera, pero detrás de cámaras", resaltó.





