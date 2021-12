A través de Instagram, Raúl Romero negó que vaya a volver a la televisión. | Fuente: Facebook / Raúl Romero

Descarta su regreso a la televisión peruana. A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, el cantante y conductor televisivo Raúl Romero desmintió los rumores que anunciaban su retorno a la pantalla chica.

Con el humor que lo caracteriza, Raúl Romero comienza su mensaje de forma esperanzadora. Imitando la voz de un admirador, dice: "Ay, Raúl, qué lindo que vas a volver a la televisión, te vamos a ver…”.

Sin embargo, al instante, el conductor corta esta voz cómica para tomar un tono más serio, aunque siempre alegre, y darnos una mala noticia: “Chicas y chicos, tengo que decirles que no voy a volver a la televisión. No tengo pensado volver en este momento; no está en mis planes actuales”.

¿Cuáles serían estos planes? Como él mismo indica, son seguir con la música y continuar escribiendo. Sobre esto último dice “ya vienen noticias”. ¿Qué prepara el conductor?, ¿tal vez un libro o se tratará de un guion? Esperamos que estas noticias lleguen pronto.

Finalmente, agradece a todas las personas que se emocionaron con su posible retorno: “Sus muestras de afecto, de entusiasmo, las agradezco muchísimo. Su recordación de esas épocas maravillosas que vivimos juntos, también... Los quiero mucho”.





Fue voceado para conducir "Esto es Guerra"

Aunque ha recibido un sinnúmero de propuestas para regresar a la televisión peruana, Raúl Romero siempre se ha mantenido enfocado en su carrera musical, desplazando entre sus prioridades un posible retorno a la pantalla chica.

Sin embargo, un misterioso video promocional que difundió la producción de "Esto es Guerra", donde se escuchaba la voz del líder de los Nosequien y los Nosecuantos, ilusionó a sus seguidores.

El video no sólo sorprendió a los conductores del reality juvenil, también ha encendió las alarmas de quienes anhelan tener de regreso a la televisión al popular "Cara de haba", incluso en redes sociales se afirmó que sería el remplazo de Gian Piero Díaz para la próxima temporada de "Esto es Guerra".

