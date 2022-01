Ethel Pozo habló sobre su relación con su ex compañera Melissa Paredes.

Melissa Paredes dio una entrevista exclusiva el lunes pasado al programa “Mujeres al Mando”, donde dijo que fue separada de “América Hoy” y que se sintió atacada la última vez que participó. Ethel Pozo habló con Trome para responder a los comentarios de su excompañera.

“Espero que no se haya referido a mí, porque en lo poco que pude apoyarla, que era emocionalmente, nada más, porque más allá me era imposible, estuve y solo quiero decir que Dios es el que nos juzga, no somos quién para hacerlo, pero el cariño está ahí”, sostuvo la hija de Gisela Valcárcel al diario.

Asimismo, habló sobre el distanciamiento que se ha producido entre ambas. Como se supo meses atrás, Melissa Paredes fue quien presentó a Ethel Pozo con su actual pareja, el director Julián Alexander. Al respecto, dijo: “ya no nos frecuentamos, pero sí guardo muy bonitos momentos del 2021, los cuatro juntos con nuestros hijos, en familia, en parrillas en mi casa y en la suya”.

Sin embargo, Ethel señaló que, si bien no se han vuelto a ver físicamente, aún mantienen comunicación por WhatsApp y que Melissa le ha expresado lo mucho que la quiere.

Actualmente, Ethel Pozo se encuentra de vacaciones con su familia en Estados Unidos, como lo ha dejado ver en las redes sociales, donde ha subido videos junto a sus hijas practicando esquí.

Melissa Paredes sobre su alejamiento de la conducción del programa de Ethel Pozo: “No es que yo la dejé”

Durante su entrevista con “Mujeres al Mando”, la modelo y actriz Melissa Paredes habló sobre diferentes temas, entre ellos su separación de la conducción del programa “América Hoy”, en el que trabajaba Ethel Pozo.

Primero le preguntaron si le gustaría volver a la conducción. Melissa Paredes fue enfática y respondió "Sí, definitivamente. Trabajar es una bendición". La siguiente pregunta fue más directa: "¿Te dolió dejar la conducción?". En ese momento, Melissa respondió tras una breve pausa: “No es que yo lo dejé. Si yo lo hubiera dejado sería diferente, ¿no? Algo que te quitan de la noche a la mañana, simplemente por cometer supuestamente un error, que todo el mundo puede cometer…”.

Melissa Paredes fue enfática en un tema: que a las mujeres y a los hombres no se les mide con la misma vara: “[Cuando los] hombres lo cometen… a ellos no se les quita nada, pero a nosotras las mujeres sí. Eso me dolió”, dijo en referencia a su separación del programa de América TV.

Asimismo, se le preguntó cómo se veía de acá a un mes. "Necesito trabajar, porque más allá de que quiera trabajar, lo necesito. Yo tengo una tenencia compartida. A diferencia de muchas mujeres que se quedan como madres solteras y a las que el hombre les pasa una pensión, a mí no me pasan absolutamente nada", fue su respuesta.

