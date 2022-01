Melissa Paredes | Fuente: Facebook | Melissa Paredes | Fotógrafo:

Melissa Paredes sorprendió la mañana del 11 de enero al aparecer como parte del equipo de conducción del programa "Mujeres al Mando". La modelo recibió esta invitación especial luego de confirmar al magazine matutino que mantiene una relación con el bailarín, Anthony Aranda.

"Ayer presentamos esta entrevista que causó mucha revolución. Ella está tranquila, con el corazón contento. El día de hoy nos va a acompañar en la conducción. Como se debe, vamos a presentar a Melissa Paredes", dijo Thais Casalino quien junto a Giovanna Valcárcel conducen el espacio televisivo.

Muy sonriente y modelando, Paredes ingresó al set para saludar a los televidentes y aceptar el reto de preparar un platillo al que bautizó "Causa de la felicidad al estilo Melissa". Sin embargo, no faltaron las preguntas sobre su actual relación y sus impresiones en torno al nuevo romance de su exesposo, Rodrigo Cuba.

¿Qué opina Melissa Paredes sobre la nueva relación de su exesposo Rodrigo Cuba?

Cuando Thais Casalino le consultó si le daría la bendición a Rodrigo para iniciar una relación con la empresaria en repostería Ale Venturo, Melissa Paredes respondió: "¿Quién soy yo para darle la bendición? Yo creo que no soy nadie o no me compete. Sinceramente, me parece una chica linda. Que sean felices [...]".

Sobre las críticas por oficializar su relación con Anthony Aranda, pese al poco tiempo que llevan juntos y su reciente divorcio con el "Gato" Cuba, la modelo fue directa al responder. "El amor llega así, espontáneo. Tú no vas a decir 'me voy a enamorar de tal, voy a colgar tal foto'... Mucho se dice que quizás lo está haciendo para molestar al otro, pero yo creo en el amor y creo en lo bonito que es enamorarse nuevamente".

"No se trata del tiempo, o si ayer estabas con una persona... El amor te llega de repente", agregó Melissa para luego volver a referirse a la actual pareja de su exesposo.

"No la conozco… Sí he comprado en su momento sus postres hace años, como hace dos o tres años… Solo una vez. No sabía (que eran amigos de antes), recién me entero… Son cositas, no tenía ni idea", manifestó.

No le guarda rencor

En otro momento, la modelo aseguró que no le guarda rencor y que no tiene problemas por la nueva relación que inició el futbolista del Sport Boys luego de divorciarse de ella hace menos de tres meses.

"Yo tenía pronosticado separarme en diciembre; estar soltera y vivir mi verano tranquila; esa era mi planificación. Cuando yo conozco a Anthony y lo empiezo a tratar, yo dije: 'No, ya fui'. Porque así fue y estoy enamorada", agregó la modelo.

