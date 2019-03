La joven actriz Francisca Aronsson, protagonista de las cintas "Margarita" y "Hotel Paraíso", contó haber sido víctima de acoso en redes sociales. | Fuente: Instagram

La joven actriz Francisca Aronsson, protagonista de las cintas "Margarita" y "Hotel Paraíso", reveló haber sido víctima de acoso en redes sociales. En entrevista con Radio Capital, la intérprete de 12 años contó que espera que la situación que vivió ayude a que los niños y adolescentes "identifiquen situaciones extrañas o incómodas y que aprendan a decir no. Si tú te sientes mal, si una persona te hace cosas que tú no quieres, tienes que decir que no".

"En ese mismo instante me sentí en shock, pero después traté de relajarme porque sabía que esto seguía pasando (en el Perú) y dije, bueno, 'qué vamos a hacer'. Lo bueno es que mi mamá y mi familia no le dan la dirección de nuestra casa a nadie por seguridad. Es importante que los niños y adolescentes tengan cuidado y precaución, que estén informados de lo que está pasando y no comentan el error que yo cometí de contestarle a un desconocido", indicó Francisca Aronsson.



El apoyo de sus padres, explicó la actriz, fue fundamental. "Desde siempre he tenido una confianza extrema en mis papás. Cualquier cosa que pasa les digo y ellos me aconsejan. Tengo el privilegio de tenerles confianza. A veces, por vergüenza o miedo, los niños no se los cuentan y así empiezan los problemas", afirmó Aronsson.

La joven actriz Francisca Aronsson fue protagonista de las cintas "Margarita" y su secuela, esta última estrenada en 2018. | Fuente: LP COMUNICACIONES

LA DENUNCIA

Hace pocos meses, Aronsson se creó una cuenta en Skype y, lamentablemente, un pervertido la contactó insistentemente. "Siempre había un usuario anónimo que me estaba llamando. Le contesté después de mucha insistencia y me mostró su parte íntima. Me quedé en shock", dijo.

Tras esta situación, Mirtha Grande, mamá de Francisca Aronsson, contó que acudió a la policía para denunciar el caso, pero no prosperó. En la división le informaron que se enfocaban en casos más grandes, como de narcotráfico.

"Al final no se puede hacer nada [...] Quisimos mantener el tema en privado pero ella, en una entrevista, lo comentó de manera espontánea en tono reflexivo para todos", dijo.