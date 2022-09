Giovanni Ciccia explica cómo se grabó la escena más dramática de la nueva temporada de 'Al fondo hay sitio'. | Fuente: Instagram

Giovanni Ciccia reveló detalles de cómo fue su preparación para grabar la dramática escena que protagonizó en Al fondo hay sitio, donde su personaje, Diego Montalbán, descubre el engaño de su hijo Cristóbal (Franco Pennano) por quien hizo de todo para que se convierta en un gran chef.

"Se grabaron varios días, han sido semanas de grabación muy duras, de mucha bronca, de mucha ira, de llorar mucho, de pelear mucho, de gritar mucho. He terminado un poco tenso esta semana, pero van a ver que la cosa se pone bien fuerte; los capítulos que se vienen están bien intensos y hay muchas sorpresas, hay cosas que van a pasar que van a sorprender a más de uno", dijo en América Espectáculos.

"Hay que encontrarle el ritmo y tono"

Respaldado por sus años experiencia en la actuación, Giovanni Ciccia contó que tuvo que reunirse con su compañero de reparto, Franco Pennano, a fin de analizar la escena y darle la intención adecuada a cada personaje, especialmente en el aspecto emocional.

"Con Franco andábamos nerviosos, porque sabíamos que se venían escenas largas con mucho texto y muy intensas. Hay que encontrarle el ritmo y el tono para que no sea solamente una serie de gritos o de histeria. Hay que trabajar texto por texto, eso es lo que hacemos los actores para que la gente disfrute", explicó.

Luego de este giro impactante en la trama de Al fondo hay sitio, Giovanni Ciccia aseguró que en los próximos capítulos se darán a conocer más detalles de su personaje, sobre todo de su misterioso pasado.

"Diego Montalbán, a pesar de ser un villano, tiene un corazón y tiene un dolor. Él es así no gratuitamente, hay que ver cómo ha sido su infancia, cómo fueron sus padres con él; tiene un pasado que se va a empezar a ver en la serie", acotó.

Giovanni Ciccia recibe elogios por su dramática escena en Al fondo hay sitio

Giovanni Ciccia se convirtió en tendencia luego de recibir varios elogios por su trabajo en la serie Al fondo hay sitio. En el capítulo del miércoles 21 de septiembre, el actor protagonizó una dramática escena bajo la piel de Diego Montalbán, un personaje que poco a poco está ganado protagonismo en la producción de América TV.

El artista ha recibido el aplauso de sus colegas y fanáticos que resaltaron su amplia trayectoria en el cine, la televisión y el teatro. La escena se ha vuelto viral y el propio actor ha compartido en redes sociales las reacciones de algunos seguidores.

¿Qué ocurrió en la escena?

Diego Montalbán (Giovanni Ciccia) hizo todo lo que estaba a su alcance para que su hijo se convierta en un gran chef. Sin embargo, sus planes no salieron como esperaba al enterarse que Cristóbal Montalbán (Franco Pennano) no sabía cocinar. Decepcionado y preso de la ira, Diego no solo reprendió a Cristóbal, sino que también lo golpeó y echó de la casa de Francesca Maldini.

Este enfrentamiento entre los personajes de Giovanni Ciccia y Franco Pennano fue el momento cumbre del reciente episodio de 'Al fondo hay sitio', el cual ha sido catalogado por varios seguidores como la mejor escena en lo que va de la nueva temporada.

