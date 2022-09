Fanáticos de 'Al fondo hay sitio' llenan de elogios a Giovanni Ciccia. | Fuente: Instagram | Giovanni Ciccia

En las últimas horas, Giovanni Ciccia se convirtió en tendencia luego de recibir varios elogios por su trabajo en la serie 'Al fondo hay sitio'. En el capítulo del miércoles 21 de septiembre, el actor protagonizó una dramática escena bajo la piel de Diego Montalbán, un personaje que poco a poco está ganado protagonismo en la producción de América TV.

El artista ha recibido el aplauso de sus colegas y fanáticos que resaltaron su amplia trayectoria en el cine, la televisión y el teatro. La escena se ha vuelto viral y el propio actor ha compartido en redes sociales las reacciones de algunos seguidores.

¿Qué ocurrió en la escena?

Diego Montalbán (Giovanni Ciccia) hizo todo lo que estaba a su alcance para que su hijo se convierta en un gran chef. Sin embargo, sus planes no salieron como esperaba al enterarse que Cristóbal Montalbán (Franco Pennano) no sabía cocinar. Decepcionado y preso de la ira, Diego no solo reprendió a Cristóbal, sino que también lo golpeó y echó de la casa de Francesca Maldini.

Este enfrentamiento entre los personajes de Giovanni Ciccia y Franco Pennano fue el momento cumbre del reciente episodio de 'Al fondo hay sitio', el cual ha sido catalogado por varios seguidores como la mejor escena en lo que va de la nueva temporada.

Como se recuerda, el personaje encarnado por Giovanni Ciccia ya había formado parte del elenco de "Al fondo hay sitio" en la tercera y sexta temporada, donde tuvo un papel antagónico. Él fue el responsable de destruir el restaurante de 'Charito'.

Giovanni Ciccia protagoniza la comedia nacional 'La Banda Presidencial'

'La banda presidencial', la nueva comedia protagonizada por Emilram Cossio, Andrés Salas, Haysen Percovich, Christian Ysla y Giovanni Ciccia, se estrena este 22 de septiembre en las salas de cine a nivel nacional.

La cinta narra la historia de cuatro amigos que, cansados de sus patéticas vidas, deciden cambiar su destino asaltando el casino más grande y exclusivo de Lima. Para llevar a cabo su plan la noche de Halloween, los personajes acuerdan disfrazarse de expresidentes peruanos.

En medio del asalto, terminarán tomando como rehén a un cliente, sin saber que se trata de un conocido congresista. Luego, descubrirán en el teléfono de su víctima, información que compromete al gobierno. Así, se desatará una serie de enredos que los podría catapultar de villanos a héroes.

La dirección de la nueva comedia, auspiciada por RPP Noticias, está a cargo del cineasta Eduardo Mendoza De Echave.

