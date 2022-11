Gabriela Herrera se sumó al programa de Gisela Valcárcel cuando la competencia ya había iniciado. | Fuente: Composición (Instagram)

El último sábado, Gisela Valcárcel se pronunció sobre la ausencia de la bailarina Gabriela Herrera en "El Gran Show". La concursante, que se unió a la competencia cuando ya había empezado, fue sorpresivamente retirada esta semana. Sin embargo, según detalló la presentadora, su expulsión se debió a que incumplió una cláusula de su contrato.

"Gabriela no está. Hablé con ella esta semana y quedé súper agradecida, le dije: 'Me encantaría volver a tenerla'. Pero la verdad es que Gabriela incumplió una de las normas del contrato, nada del otro mundo tampoco. La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario, alguien que trabaja en un canal debe cuidarse de ir a declarar a otro. Esa es una norma puesta en este canal", dijo.

Una semana antes, Gabriela Herrera había dado unas declaraciones al programa "Amor y fuego". Esto, según Gisela Valcárcel, provocó su salida del espectáculo en el que venía ofreciendo un buen rendimiento. No obstante, la popular 'Señito' manifestó que la también cantante no tendría las puertas cerradas a cualquier otro programa de América TV.

"Gabriela había declarado ya una vez, hablé con ella para que no volviera a suceder. Y la semana pasada, el día domingo, las cámaras la encontraron y ella declaró. La verdad, no podemos hacer nada, porque donde no manda capitán no manda marinero. De cualquier modo, esto no quita que más adelante querramos tener a Gabriela, estamos en este canal y aquí hay normas que se nos dan. Gracias, Gabriela, por haber estado aquí", añadió Valcárcel.

Gabriela Herrera se pronuncia tras salida de "El Gran Show"

Tras su salida de "El Gran Show", Gabriela Herrera recurrió a sus redes sociales para mostrar que continúa enfocada en su carrera. Incluso, se animó a compartir frases en las que hacía alusión a seguir adelante pese a las crisis que se le puedan presentar.

"Usa esta crisis para crecer. Abrázate fuerte, no te dejes vencer. Algunos caminos se rompen para que otros mejores puedan aparecer. Vas a estar bien (...) No dejen ir a una buena persona como si el mundo estuviera repleto de ellas", publicó la bailarina en las historias de su cuenta de Instagram.

Además, en la misma sección de la mencionada red social, compartió videoclips en los que aparecía en un estudio de música, preparada para grabar nuevas canciones. "Sábado por la noche y yo aquí en el estudio, grabando música, también se trabaja los sábados, porque no saben lo que se viene", anunció.

Una última publicación de Instagram, en la que se le puede ver posando sobre el escenario de "El Gran Show", fue el cierre de su participación en el programa de Gisela Valcárcel. "Lo que es tuyo, es tuyo. Nadie te lo quita", escribió en la leyenda.

