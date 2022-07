Gisela Valcárcel tendrá un nuevo programa, titulado "La gran estrella". | Fuente: Instagram / Gisela Valcárcel

Luego de anunciar que volverá a la pantalla chica con su programa "La gran estrella", la conductora Gisela Valcárcel confirmó la fecha de estreno a través de un avance promocional. Se vienen novedades más pronto de lo que sus televidentes esperaban.

Y es que, según pudo verse en las imágenes del adelanto, el nuevo espacio televisivo de la popular 'Señito' podrá verse en la señal de América Televisión desde el sábado 6 de agosto, a las 9 p.m. Un lanzamiento que viene acompañado de gran expectativa.

"Con muchas ganas, alegría e ilusión. Vuelvo para estar con ustedes (si me lo permiten) desde este sábado 6 de agosto a las 9 p.m. ¡Nuestros sábados se hicieron para divertirnos!", escribió Gisela Valcárcel en la descripción de su publicación de Instagram.

"La gran estrella", según su presentadora, es un espectáculo distinto a los que ha hecho en el pasado. "Esta idea inicia cuando termina el programa del año pasado y yo me doy cuenta de que no podía seguir haciendo lo mismo", dijo.

"Yo supe que, me costara lo que me costara, había que abrir la puerta para que llegue nuevo talento, debemos abrir más oportunidades y defender nuestra música, esa música que buscamos que salga al mundo", añadió Gisela Valcárcel.





Gisela Valcárcel recordó sus inicios en la televisión peruana

Fue en 1987. Aquel año, la televisión peruana fue testigo de cómo Gisela Valcárcel debutó como conductora en 'Aló Gisela', programa que sería su reino hasta 1992 y haría de ella una celebridad televisiva. Una etapa que la popular 'Señito' quiso recordar en la última emisión de 'Reinas del Show' que fue en el 2021.

La presentadora rememoró el show que le valió el apodo de 'Reina del mediodía' luego de que Brenda Carvalho apareciera en la sexta gala de su espacio de baile para interpretar dos temas de Raffaella Carrá, una artista de la que Valcárcel reconoció haber "tenido mucha influencia a través de su vida, la disciplina, el respeto que tuvo por el escenario".

"Sabes que por Raffaella tengo un 'Aló Gisela'", dijo la conductora.

Una confesión que dio pie a que Gisela Valcárcel traiga a la memoria los inicios de su carrera artística. "Cuando recuerdo 'Aló Gisela', recuerdo un montón de mujeres. Yo era una persona bastante insegura cuando empezaba a conducir este programa", afirmó.

"Empiezo sin saber si debía ponerme pestañas, era vedette, y como vedette me hacen un casting. Resulta que yo fui con pestañas postizas a un programa [en el] que no sabía que se podía derramar una lágrima, nunca me había pasado, y el primer día derramamos varias lágrimas y se me caen las pestañas. Y ese primer contacto, cuando me saco las pestañas, es lo que me une a muchas mujeres", agregó.

