Gisela Valcárcel regresa con "El artista del año" desde este sábado 13 de noviembre. | Fuente: Instagram

Gisela Valcárcel regresará a la televisión con una nueva temporada de “El artista del año” este sábado 13 de noviembre desde las 9 p.m. Por medio de las redes sociales del programa, se confirmó que este fin de semana seguirá el concurso de canto y baile.

“Te hará vibrar como nunca. Será una competencia donde las reglas cambian. Habrá más retos, más esfuerzo y más competencia. ¡Que empiece el verdadero show!”, se lee en la publicación.

Como se recuerda, el último sábado se vivió la final de “Reinas del show 2” donde Isabel Acevedo se coronó como la ganadora.

El último ganador de "El arista del año"

El pasado sábado 19 de junio se llevó a cabo la final de "El artista del año" y solo uno pudo alzar la copa de campeón. Entre los tres finalistas se encontraba Pamela Franco, quien se emocionó al cantar "Era mi vida él", de Isabel Pantoja. Luego fue el turno de 'La Uchulú', que entonó "No queda más", de Selena Quintanilla y, finalmente, Josimar, que interpretó "Ya lo pasado, pasado", de José José.

Cabe resaltar que Gonzalo Torres, Carlos Cacho y Franciso Petrozzi fueron invitados como jurado VIP y ellos fueron los que dieron un puntaje adicional para dar con el ganador.

Antes de dar con el campeón, Gisela Valcárcel agradeció a Tilsa Lozano, Aldo Miyashiro, Denisse Dibós y Santi Lesmes por formar parte del equipo de "El artista del año". Tras el preámbulo, la conductora de televisión nombró a Josimar Fidel como el ganador y se llevó los 30 000 soles de premio.

