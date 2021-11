Isabel Acevedo | Fuente: Captura - Youtube

Gisela Valcárcel nombró a Isabel Acevedo como ganadora de la segunda temporada de "Reinas del show" a quien se llevó la corona y 20 mil soles de premio.

En la tercera ronda de la gran final, Brenda Carvalho, Gabriela Herrera e Isabel Acevedo se enfrentaron y solo una de ellas fue merecedora del triunfo. Brenda Carvalho recibió el tercer lugar del jurado y Gabiela Herrera quedó en la segunda ubicación.

Vania Bludau es eliminada de "Reinas del show"

La conductora Gisela Valcárcel le entregó un ramo de flores a Vania Bludau quien fue eliminada de "Reinas del show" por voto de un jurado conformado por los productores de América Tv.

Al conocerse el resultado, la exchica reality se despidió del programa de baile agradeciendo a todos los que le apoyaron en esta segunda temporada.

"Gracias a ustedes, estoy feliz. Gabriela, tranquila, ya no estés nerviosa". Gracias al público, gracais por tanto amor, muchas gracias por la invitación. Chicas, son las mejores, estaré tras de cámaras para ver quién se lleva la corona", dijo Vania Bludau.

