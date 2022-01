Roger del Águila y Johanna San Miguel son los conductores de "Esto es Habacilar". | Fuente: Composición (Instagram)

La espera terminó. Este lunes 24 de enero, "Habacilar" volvió a la televisión después de 11 años, pero bajo un nuevo formato y otro nombre: "Esto es Habacilar". Una combinación entre el antiguo espacio conducido por Raúl Romero y el reality "Esto es Guerra".

Junto con el estreno, también acabó la cuenta regresiva para saber quién es el conductor. Los rumores se confirmaron: Roger del Águila es uno de los encargados de llevar la presentación en esta nueva etapa del programa de competencia. Lo acompaña en esta tarea la conductora Johanna San Miguel.

Según comentó Del Águila durante el estreno de "Esto es Habacilar", la productora Mariana Ramírez del Villar fue quien lo convocó a la conducción del espacio, que en esta oportunidad recupera el espíritu de hace más de una década con sus 'académicos', bonos, modelos y banda en vivo.

Otras figuras que también volvieron a la pantalla chica, y habían sido confirmadas en un video promocional, fueron las modelos Tracy Freundt y Thalía Estabridis. Durante la transmisión, ellas contribuyeron a presentar las personas que conforman el equipo del 'reality'.

Raúl Romero no forma parte de "Esto es Habacilar"

Tal y como lo había reiterado, Raúl Romero no apareció en la conducción de "Esto es Habacilar". Según declaró en el podcast Hablando Huevadas, no está en sus planes volver a la televisión.

“No, ahorita no. Pero es curioso, porque lo expliqué en Instagram y, obivamente, la mayoría de la gente recibió el mensaje "no voy a ir a la tele". Pero hay gente que cree que es una estrategia de marketing”, señaló.

Raúl Romero hizo referencia al video que compartió a fines del año pasado, donde remarcaba que no estaba en sus planes volver a la televisión, al tiempo que agradecía las muestras de afecto de sus seguidores.

Durante la entrevista, Romero también criticó que algunas personas recién tomen ciertos hechos por ciertos, una vez que los ven en la televisión. “Hay gente que… algo que no ve en la tele no puede creer que no sea verdad. "Pero si lo he visto en la tele, eso me han dicho”, señaló el músico.

