Johanna San Miguel se sumó a la conducción de "Esto es Habacilar". | Fuente: Instagram / Johanna San Miguel

"Esto es Habacilar" se estrenó en la pantalla chica peruana el lunes 24 de enero, con la conducción de Roger del Águila y Johanna San Miguel. La presentadora, que se integró al programa tras su paso por el reality juvenil "Esto es Guerra", afirmó sentirse cómoda en este nuevo proyecto.

"Ha sido una locura absoluta. Me he sentido muy cómoda. Yo he hecho un montón de cosas en la televisión: 'Esto es guerra', 'Un minuto para ganar', teatro, cine, radio y me adapto a los nuevos retos", dijo en un comunicado de prensa.

Asimismo, destacó que "Esto es Habacilar" tenga muchas sorpresas, como la entrega de dinero en efectivo para los participantes. "Le hemos quitado el sueldo a los guerreros para dárselos al público", bromeó.

En cuanto al público que sintoniza el espacio, Johanna San Miguel se dirigió al mismo para pedirles que se sumen a los concursos. "Ahora acaban de lanzar un video donde pueden venir niñas de 3 a 5 años para que participen, entonces todos los días habrán cosas nuevas", indicó.

Roger del Águila vuelve a la conducción

Con respecto a su compañero en la conducción Roger del Águila, Johanna San Miguel aseguró que ya había trabajado antes con él en "Dos sapos, una reina". "Yo lo conozco mucho antes y él es muy chévere, buena onda, muy divertido", mencionó.

Según reveló el presentador durante la transmisión de "Esto es Habacilar", puso una condición para regresar a la pantalla chica.

"Mariana Ramírez del Villar me llamó y le dije que no, dije debe haber un cambio, dije yo voy pero hay un cambio. Y ella me dice 'Roger la gente nos necesita, necesita alegría. Pero que más necesitan platita, ya tuvieron su bono Yanapay ahora tendrán su bono Habacilar", comentó.

Ya lo había adelantado la productora del programa luego de admitir que tenían el difícil reto de conquistar a la nueva generación. En ese sentido, uno de sus planes fue reunir a algunos integrantes de 'Esto es Guerra' para que formen parte de la nueva versión de 'Habacilar', donde el gran ausente es sin dudas, Raúl Romero.

