“JB en ATV”: Dayanita no fue despedida sino sancionada por una indisciplina | Fuente: Instagram

El cómico Alfredo Benavides habló sobre la permanencia de Dayanita en “JB en ATV”. El hermano de Jorge Benavides confirmó que la actriz cómica no fue separada del espacio sino que está sancionada por un acto de indisciplina.

“Soy el vocero del programa y debo aclarar que la señorita Dayanita no estuvo en el programa del último sábado porque cometió un acto de indisciplina y fue sancionada. Creo que ella es la persona más indicada en reconocer y decir cuál fue el acto de indisciplina y la sanción recibida. Recordemos que yo fui separado del programa por cometer una indisciplina y Jorge no le va a consentir indisciplinas a nadie”, dijo a diario Trome.

También comentó que “como lo dijo en su momento la productora, nadie es indispensable, solo el dueño del programa”.

“Todo artista que es humilde siempre reconoce sus errores, cumplir su sanción y regresar al trabajo. Aquí se tiene que respetar el trabajo y también a los compañeros porque aquí todos venimos temprano, nos citan a las siete de la mañana y llegamos media hora antes… en ningún trabajo consienten este tipo de actos. Se han especulado muchas cosas en otros medios que no son reales, pero tampoco voy a dar detalles”, agregó.

Jorge Benavides recalca que "nunca se ha desubicado"

Jorge Benavides asegura que el éxito no se le sube a la cabeza. La preferencia del público es su incentivo para seguir trabajando. "No [me marea el éxito del ráting]. Tengo los pies bien puestos en la tierra y nunca me he desubicado", aseguró al diario Trome.

El actor cómico admitió que fue un "riesgo cambiar de canal y empezar de cero" [pasó de Latina a ATV], pero en redes sociales ha recibido muestras de cariño del público.

"Yo no me 'jamoneo' diciendo que soy el número uno de la comicidad, a mí me gusta trabajar y tengo el gran respaldo de mi elenco. Sin duda, que seguiremos esforzándonos para seguir haciendo reír a la gente", apuntó Jorge Benavides.

Por otro lado, indicó que todos en el canal se encuentran contentos, tanto los ejecutivos como el equipo que trabaja en "JB en ATV". "Todos estamos agradecidos. Es más, los técnicos del canal se vacilan a morir junto con nosotros en los ensayos y grabaciones. El grupo es divertido", agregó.

