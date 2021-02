Jorge Benavides sobre la estrategia de Latina de competir contra "JB en ATV" en su horario: "No les ha funcionado". | Fuente: Instagram

La aceptación que tuvo el nuevo programa de Jorge Benavides, “JB en ATV”, llenó de alegría al actor cómico. Con más de 15 puntos de ráting, el espacio de entretenimiento se posicionó como el más visto en su horario, sin embargo, estuvo compitiendo contra él mismo.

Como se recuerda, Latina tuvo una estrategia para generar más vistas poniendo una edición de los mejores sketchs de “El Wasap de JB”. Al ver esto, el artista confesó que no fue una buena jugada:

“Estuve compitiendo una horita JB contra JB. De hecho, el material le pertenece al canal (Latina), y como dueños del mismo, pueden ponerlo las veces que quieran y en el horario que deseen. A mí personalmente no me parece que lo hayan puesto en el mismo horario, pero es una decisión de ellos, que al final no les ha funcionado porque ahí lo están los resultados del ráting”, dijo Benavides al diario Correo.

A pesar de ello, confesó sentirse feliz de que sus fanáticos se hayan conectado al canal donde ahora trabaja y reveló que no se “dormirá en sus laureles” solo por liderar las encuestas: “Este primer lugar de ninguna manera me marea ni me hace sentir un ganador”, agregó.

¿POR QUÉ SE RETIRÓ DE LATINA?

Desde la salida de Jorge Benavides de Latina, se empezaron a especular diversas razones por las que había tenido que dejar “El Wasap de JB” en diciembre del año pasado. Una de ellas fue la supuesta censura de una imitación que involucraba al presidente Francisco Sagasti, un sketch que nunca llegó a ser transmitido.

“No hubo una razón específica, sí hubo especulaciones con respecto a un sketch. Por no haber salido, yo me había molestado. Pero no ha sido así, sino que el tema ha sido que se ha terminado mi contrato y me he encontrado en un momento libre, así que decidí no renovarlo. Ney Guerrero se enteró de ese espacio de libertad y nos reunimos a comienzos del año”, dijo a RPP Noticias.

"JB en ATV" se transmite todos los sábados, a las 8 p.m.

