Jesús Alzamora sobre su paso por Latina: “Ese dicho de ‘en la televisión no hay amigos’ para mí no se aplica”

Jesús Alzamora se pronunció sobre el contenido que actualmente produce Latina. | Fuente: Instagram / Jesús Alzamora

Muchos lo recuerdan como presentador de “Yo Soy”, “Los reyes del playback”, entre otros espacios televisivos, pero a la fecha Jesús Alzamora busca alejarse de los programas de concurso para incursionar en una nueva faceta como entrevistador.

Así lo dio a conocer en una reciente entrevista al diario Correo, donde señaló: “Me han asociado mucho a programas concurso y yo quiero meterle más bala a ser entrevistador”. Precisamente, a este objetivo apunta con su nuevo proyecto “La Banca”, un programa digital de entrevistas.

Tras su salida de Latina en el 2018, Alzamora guarda buenos recuerdos de las personas con las que trabajó. “Ese dicho de ‘en la televisión no hay amigos’ para mí no se aplica”, afirmó. Sin embargo, no se guardó las críticas para el tipo de contenido que actualmente produce dicha casa televisiva.

“Aunque fue una etapa hermosa, me da un poco de pena que, debido a una crisis que los golpeó a nivel de publicidad y de ráting, los productores hagan programas de una calidad bastante menor y pongan a personas que, por así decirlo, no tienen preparación”, manifestó.

"LA ESTANTERÍA", OTRO PROYECTO

Jesús Alzamora tiene diversas facetas entre sus trabajos como conductor de televisión y mago: es un gran amante de la lectura y busca incentivarla en otras personas. Por ello, lanzó “La Estantería”, un programa digital donde recomienda libros, desde su cuenta oficial en Instagram.

El famoso presentador conversó con RPP Noticias sobre su segmento digital. Alzamora continúa trabajando en la televisión peruana, pero considera que esta misma también ha perdido cierta llegada ante los proyectos que se desarrollan en internet.

Sobre la creación de su programa digital, Jesús Alzamora pensó en crear algo que sea entretenido, y a la vez educativo, junto un amigo y socio. Al ir tras esta idea, nació “La Estantería”, donde recomienda libros de forma didáctica.

“Mi objetivo ahora es educar entreteniendo o entretener educando, y para eso creé ‘La Estantería’, donde tratamos de recomendar un libro con mucha diversión y chongo, y la gente se pega”, contó el conductor peruano. “Sin dejar de lado los tips para que la lectura se vuelva un hábito interesante, específicamente con los libros que son los que más me gustan”.