Productor de producciones como "Ven baila quinceañera" y "Los Vilchez" comentó sobre la participación de Cynthia Klitbo, conocida por ser la antagonista de telenovelas mexicanas en su nuevo proyecto "Junta de vecinos". | Fuente: Difusión

La nueva producción de ProTV, "Junta de vecinos" está próxima a su estreno este 13 de diciembre. La producción peruana tendrá la participación de dos actrices internacionales Cynthia Klitbo y Bárbara Torres, quienes integran un elenco peruano con actores peruanos como Miguel Iza y Karina Jordán, entre otros, según detalló MIguel Zuloaga, su productor.

“‘Junta de vecinos’, es una producción muy especial ya que fue creada en un momento complicado para todos los peruanos. Tanto Pro TV, como productora de entretenimiento, Mariana Silva y yo coincidimos en que habría que transmitir una dosis de alegría al público con historias y personajes entrañables”, dijo.

Miguel Zuloaga mencionó que la participación de Klitbo, una de las villanas más conocidas de las telenovelas mexicanas, como "El privilegio de amar", y Torres, conocida por su paso por la exitosa "La Familia P.Luche", es un plus a esta serie que promete sumar una gran audiencia.

“Ha sido gratificante. Son unas actrices de primer nivel que le dan un gran aporte a la comedia. Es un lujo tenerlas con nosotros y así enriquecer más el producto. Ellas se han llevado mucho de nosotros y nosotros nos quedamos con mucho de ellas”, mencionó.

Además, esta serie tuvo como reto su rodaje durante la pandemia de la COVID-19. “Sobre las dificultades que, de todas maneras, hay que ser mucho más cuidadosos y afinados en todos los procesos de producción. Nosotros hemos cumplido estrictamente con los protocolos anticovid, velando siempre por la salud de todo el equipo, tanto actores como los que nos encontramos detrás de cámaras”, resaltó.

TULA RODRÍGUEZ TAMBIÉN SERÁ PARTE DE "JUNTA DE VECINOS"

No es corta la experiencia de Tula Rodríguez como actriz de telenovela. Y este 2021, la conductora de televisión sumará un título más a su trayectoria al unirse al elenco de “Junta de vecinos”, producción que ya empezó su rodaje este mes de enero.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de “En boca de todas” mostró su primer día sobre el set de la ficción. “Ya les voy a ir contando un poco de qué trata mi personaje para la nueva telenovela”, dijo.

Los detalles los guardó para “América Espectáculos”, donde detalló que tras su breve participación en un reciente proyecto de Michelle Alexander, grabado desde su casa, por fin pudo pisar un estudio de grabación el 20 de enero y encontrarse con todo el equipo detrás de cámaras.

“Hoy hice mis primeras escenas con Sergio Galliani, Miguel Iza…”, contó Rodríguez, quien ya en sus redes sociales había adelantado lo “emocionada” que estaba por grabar “con tremendo elenco”. “Siento que estoy medio descontinuada, pero poco a poco le iré agarrando punche”, precisó.

