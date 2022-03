Karina Rivera habló claro sobre su salida de "Karina y Timoteo" | Fuente: Instagram

Karina Rivera, la recordada conductora de televisión, se presentó en el programa de YouTube Por mi madre, donde contó cómo se dio su alejamiento del programa infantil “Karina y Timoteo”, y cuál es su relación con María Pía Copello.

Comenzó por explicar que el motivo principal fue que estaba embarazada, pero ella quería aprovechar dicho estado para fortalecer su comunicación con los niños. “El momento más hermoso de una mujer, el momento más lindo, quizás más oportuno para decirle a los niños cómo llegan a este mundo. Yo lo tomé de esa manera”, comentó.

Sin embargo, debido a una amenaza de aborto, su médico le aconsejó tomar una semana de descanso. Karina recomendó ser reemplazada, durante esos días, por Anna Carina Copello, a quien conocía porque había ido a cantar al programa. Además, también se llamaba Carina, con lo cual “no iba a haber mucha variación en cuanto al nombre del programa”, explicó Karina Rivera.

Pero Anna Carina no aceptó, debido a que estaba muy enfocada en su carrera como cantante. Por esos días, además, estaba preparando su presentación en el festival de Viña del Mar. Entonces, se recomendó a María Pía Copello, quien ya tenía experiencia en programas como Nubeluz.

¿Cómo es la relación de Karina Rivera con María Pía Copello?

Karina Rivera aprovechó la entrevista para aclarar que entre ella no tiene nada en contra de las hermanas Copello. Incluso, señaló que ella y María Pía no se conocen, aunque se han cruzado en estudios. Según aclara, estos rumores se deben a un mal manejo de la situación. Elle cree que, si se hubiera dado una transición con ambas en pantalla, no se hablaría de este tema.

“Lo que quizás dañó todo… fue que [la nueva productora] no quiso que nos juntemos, que Karina y Timoteo se saluden, que cuando salga Karina, entre María Pía, y sea una etapa. Entonces, no fue culpa de María Pía sino de un mal manejo de la situación. Yo creo que hubiera sido bonito que yo le dé la posta”, explicó.

Incluso, Karina Rivera había compuesto una canción junto con Jean Paul Strauss, dedicada a sus pequeños seguidores, donde les explicaba que se retiraba del programa por un tiempo, porque, como fruto de su amor, iban a nacer sus hijos. Tras esta presentación, la reemplazaría María Pía temporalmente. Pero no fue así.

Karina pensó que después del parto volvería a la conducción. Pero se llevó una ingrata sorpresa. “Di a luz, no me acuerdo si di a luz un viernes, y el sábado el programa ya se llamaba Karina y Timoteo”, reveló. Tras ello dice que lloró mares y que fue una etapa muy dura. Sin embargo, muy pronto se embarcó en nuevos proyectos.

