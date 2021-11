"La Voz Kids": Conoce a los 4 finalistas del programa de canto. | Fuente: Composición

Este miércoles 17 de noviembre se llevará a cabo la gran final de “La Voz Kids” donde los cuatro entrenadores ya escogieron a sus mejores representantes.

A partir de las 8:30 p.m., por medio de votaciones, el público tendrá que elegir al próximo niño que levantará la copa. ¿Quiénes son los finalistas? Conócelos aquí.



Finalistas de "La Voz Kids"

- Equipo Christian Yaipén: Angelo Villanueva

- Equipo Eva Ayllón: César Vicente

- Equipo Joey Montana: Fernanda Rivera

- Equipo Daniela Darcourt: Gianfranco Bustíos

Nueva edición de “Yo Soy: Grandes batallas internacional”

La nueva edición del programa de canto “Yo Soy: Grandes batallas internacional” tendrá nuevos jurados para este formato. Esta noticia se desveló en el programa ‘Mujeres al mando’ y serán nacionales e internacionales quienes evaluarán a los participantes.

Entre ellos se encuentra Jorge Henderson, el reconocido presentador de tv y radio; a él se une Katia Palma, actriz cómica que ya ha formado parte del espacio de entretenimiento; la Miss Perú 2020, Janick Maceta, que, por su experiencia como ingeniera de sonido, se suma a la mesa del jurado; y finalmente, Mauri Stern, el mexicano exintegrante de Magneto que también ha formado parte de otros realities de Latina.

¿Cuándo se estrena “Yo Soy: Grandes batallas internacional”?

Esta edición de “Yo Soy: Grandes batallas internacional” se estrenará desde el jueves 18 de noviembre a las 8:30 p.m. Empalmará con la final de “La Voz Kids” que ya se encuentra en la etapa de las batallas.

