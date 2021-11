Vincezo Leonardi (equipo Joey Montana) y Paulina Villalobos (equipo Christian Yaipén) llegaron a cuartos de final de "La Voz Kids". | Fuente: Composición

Los entrenadores de "La Voz Kids" escogieron a dos de sus mejores representantes para la etapa de cuartos de final. Solo ocho participantes harán lo posible para llevarse la copa junto a su coach.

El último sábado, Eva Ayllón, Joey Montana, Daniela Darcourt y Christian Yaipén escogieron a dos de sus mejores representantes que cada día lucharán por permanecer en competencia y así llegar a la final.

Conoce quiénes son los concursantes que llegaron a cuartos de final de “La Voz Kids”:

- Eva Ayllón: César Vicente y Cielo Sánchez

- Joey Montana: Stiven Franco y Vincenzo Leonardi

- Daniela Darcourt: Gianfranco Bustíos y Fiorella Caballero

- Christian Yaipén: Luna Vásquez y Paulina Villalobos

Gianella Neyra y Cristian Rivero cuentan cómo es trabajar juntos en "La Voz Kids"

En "La Voz Kids", Cristian Rivero y Gianella Neyra volvieron a coincidir en un set de televisión luego de trabajar juntos en "Lalola", teleserie cómica que se emitió en el 2007. Esta vez, la pareja está involucrada en la conducción y, sin duda, es una ocasión para compartir experiencias.

"Creo que para nosotros es loco, porque si bien es un espacio laboral, es un espacio donde hemos podido estar a solas, sin el ajetreo de la casa, de las clases virtuales, con los chicos encima", comentó el presentador al diario Trome.

Para él, "La Voz Kids" les dio un lugar en el que pueden "conversar de cosas que de repente en casa" no puede hacerse, pues ambos tienen "a los chicos o porque el día ha sido muy ajetreado". "Nos da un poco de tiempo para nosotros", aseguró.

