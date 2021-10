Daniela Darcourt fue bloqueada por Christian Yaipén en "La Voz Kids". | Fuente: Latina

En la pasada emisión de la “La Voz Kids” se vivió un divertido momento entre Daniela Darcourt y Christian Yaipén, luego de que el participante Patrick, de 13 años, se presentara en la audición a ciegas. El vocalista del Grupo 5 bloqueó a la salsera de la posibilidad de darle al niño la bienvenida a su equipo y se suscitó una pequeña discusión.

“Miren la estupidez que ha cometido el señor Christian Yaipén. Picón, porque por eso lo has hecho. Por picón que me has negado a mí la posibilidad…”, fueron las palabras de Daniela Darcourt, después de que el concursante se presentara ante ellos. En ese sentido, arremetió contra su compañero de “La Voz Kids”:

“No entiendo de razones, porque yo contigo en esta competencia he jugado limpio, porque te he prestado atención, encima en esta audición acabo de darte señas bonitas para que voltearas y me haces esto”, aseguró, mientras el cantante de cumbia intentaba explicar sus motivos para haberla bloqueado.

Cuando la intérprete de salsa detuvo su queja por lo ocurrido, Christian Yaipén pasó a dar sus explicaciones. “¿Me puedes escuchar?”, preguntó y ella dejó de hablar. “La mayoría de niños niños que cantan así de ‘wow’ vienen mirándote, entonces yo quiero este niño en mi equipo […] Esto es válido”.

Daniela Darcourt repite su rol como entrenadora en "La Voz Kids". | Fuente: Instagram/@danieladarcourtoficial

Daniela Darcourt y Christian Yaipén pelean en 'La Voz Kids'

Sin embargo, lo dicho por el entrenador de “La Voz Kids” no fue suficiente razón para Daniela Darcourt y aclaró que los pequeños que audicionan en el escenario no pueden mirarla, porque ella está de espaldas al igual que todos. “Como es de mentiroso… La audición es a ciegas, ni siquiera Patrick me estaba mirando”, estalló.

Yaipén no se quedó callado y confesó que temía que el niño fuera “sobrino” de la cantante o que tal vez ella “conociera” a su papá. Como se recuerda, en todos los formatos de “La Voz Perú”, Darcourt ha sido centro de bromas por estar familiarizada con algunas de las personas que van a participar.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.