Daniela Darcourt defendió la presencia del bailarín Anthony Aranda en su concierto. | Fuente: Picante Comunicaciones | Fotógrafo: Yerson

La cantante Daniela Darcourt prepara dos conciertos para el 12 y 13 de noviembre, que incluirá números de baile en los que participará el bailarín Anthony Aranda, quien la semana pasada protagonizó un escándalo al ser vinculado con Melissa Paredes.

Frente a las críticas por incluirlo en su show, la salsera aseguró al programa "Los Trollers" de radio La Zona, del Grupo RPP, que no está interesada en el terreno privado del bailarín, sobre quien se pusieron los focos los últimos días tras la ruptura entre Paredes y su esposo Rodrigo Cuba.

"De la puerta de la chamba para afuera es su vida personal", dijo Daniela Darcourt. Y aclaró que su show no fue "planeado ayer", sino "desde hace casi dos meses y medio" que incluyen ensayos para montar sus coreografías.

Con ello, la cantante aseveró que no permitirá que su presentación "se manche por algo que tiene que ver con la vida personal y privada de cada persona que trabaja en este momento".

Daniela Darcourt estuvo de visita por radio La Zona para el programa "Los trollers". | Fuente: Radio La Zona

¿Qué incluirá el concierto de Daniela Darcourt?

En conversación con RPP Noticias, Daniela Darcourt contó que sus dos conciertos, que tendrán lugar en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, tendrán poco más de dos horas de duración e incluirá "mucha interacción" con su público.

"Es un concierto súper y netamente familiar, y eso me pone feliz, porque he estado acostumbrada a que la gente me vea en el circuito de las discotecas, donde los niños no pueden acceder, y ahora estamos en un horario estelar [a las 8 p.m.]", sostuvo. Y prometió "puestas en escenas totalmente distintas", "cambios de vestuario", "más bailarines" y "una apuesta de baile" nunca vista.

Daniela Darcourt también adelantó: "Voy a tener un segmento peruano con la maestra Eva Ayllón, y otro de baladas. Los muchachos de Percutado también están, la familia fundadora de Perú Negro me va a acompañar. Van a estar Christian Yaipén, César Vega, Renata Flores. También hay músicos invitados, como el maestro Óscar Cavero, Felipe Pumarada y muchos más".

