'La Voz Kids': Eva Ayllón le enseña a Joey Montana a bailar festejo

Joey Montana volvió a enamorarse de los ritmos peruanos y esta vez fue de la mano de Eva Ayllón quien le enseñó a bailar festejo con la canción "Ritmo, color y sabor" en "La Voz Kids".

Después de que la participante Lucero del Castillo interpretara "Como yo nadie te ha amado", el cantante panameño se paró en el escenario para aprender a bailar este género criollo.

Sin embargo, fue Eva Ayllón la que se puso al medio de la pista y comenzó a moverse al ritmo de la canción. "Todos mis fanáticos se han ido con este movimiento", dijo entre risas Joey Montana.

Joey Montana zapateó al ritmo de huayno ayacuchano en "La Voz Kids"

En la edición del miércoles 3 de noviembre de "La Voz Kids", Joey Montana se mostró emocionado de conocer un poco más de Perú ya que la participante Avril Navarro (15) llegó desde Huanta, Ayacucho para demostrar su talento en el canto sin olvidar sus raíces.

La joven interpretó en quechua y español el tema “Mayupi Challwa” y fue el panameño junto a Daniela Darcourt quienes voltearon su silla. Ambos trataron de convencer a la niña de que formara parte de su equipo.

Sin embargo, Avril escogió a Joey Montana y ella se animó a enseñarle a bailar huayno. El intérprete de ‘Picky’ se puso al medio del escenario para bailar la popular danza de nuestro país y por su intento fue aplaudido por sus compañeros.

Además, la pequeña le dijo que en Ayacucho comen cuy y el artista internacional se mostró interesado en degustar el platillo nacional.

