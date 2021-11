Eva Ayllón y Christian Yaipén le enseñan a Daniela Darcourt sobre técnica vocal en "La Voz Kids". | Fuente: Composición

En la última edición de “La Voz Kids” se vivió un tenso momento entre Daniela Darcourt, Eva Ayllón y Christian Yaipén luego de que el equipo de la salsera conformado por Flavia Pajuelo, Mía Belén y Fiorella Caballero interpretaran “Quién eres tú”, de Yuri.

Sin embargo, a la artista criolla no le pareció que lo hayan hecho bien ya que cada una estaba en un tono diferente y eso fue lo que no la convenció.

“Flavia y Mía estaban estridentes, Fiorella estaba normal. Yo soy enemiga de las tonalidades porque eso es forzarse, te olvidas de respirar por llegar a la nota. Con media tonalidad abajo se hubiera escuchado mejor”, dijo Eva Ayllón.

Sin embargo, Daniela Darcourt defendió a su equipo de las críticas: “Más allá de encontrar una tonalidad buena o mala, es saber dosificar la energía porque culpamos a la tonalidad de nuestro desborde energético y realmente la tonalidad no tiene nada que ver cómo nos entregamos en el escenario, es por los nervios”, agregó.

No obstante, Eva Ayllón le dio una cátedra a la salsera sobre las tonalidades que hubieran calzado perfecto para las tres niñas en su batalla en “La Voz Kids”:

“Yo pienso que los nervios tienen parte dé, pero la tonalidad, querida Daniela, a mí no me vas a hacer cantar un triste (balada) en un La cuando debo cantarlo en Mi, tú de repente por tu juventud puedes cantar en la nota que te dé la gana, pero hay un límite, a eso me refiero. El problema aquí es que la canción no puede ir en tres tonalidades, se tienen que adaptar y hay alguna que sí le cae y las otras han tenido que sufrir”, sentenció.

A este comentario se sumó Christian Yaipén quien tampoco estuvo de acuerdo con el trabajo de Daniela Darcourt para con su equipo y dio su punto de vista desde su posición como productor musical:

“A veces los productores sí nos gusta en grabación y no se escucha estridente, nosotros probamos por si se le sale un gallo, cosa que no hacemos en vivo. Nosotros cuidamos esas cosas en la grabación, ese es otro mundo. Acá es en vivo, uno viene a cuidarse, a demostrar”, sostuvo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.