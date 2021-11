El pequeño Ezio cantó con su juguete de Baby Yoda en "La Voz Kids". | Fuente: Latina

Un emotivo momento se vivió en la reciente edición de “La voz kids” cuando el pequeño Ezio, de 10 años, fue víctima de los nervios al subir al escenario de programa. Para poder presentarse con el tema “La mejor de todas”, de Josimar, el joven participante necesitó de su juguete de Baby Yoda para cantar.

“Acá estamos para aplaudirte, todos somos tus amigos. No te sientas nervioso”, le dijo el presentador Christian Rivero antes de que el niño rompiera en llanto. “Ok”, respondió entre lágrimas. Ante ello, su entrenadora Daniela Darcourt se acercó a él para conversar y ayudarlo a tranquilizarse.

“Ezio, ven, mi amor”, le dijo la salsera, a lo que el pequeño contestó: “Estoy muy nervioso”. En ese sentido, la coach le consultó si se sentiría mejor cantando con su tierno amigo de la saga “Star Wars”: “Tranquilo, mi amor. ¿Quieres que venga Baby Yoda? ¿Quieres cantar con él o quieres que te mire desde allá?”.

Con el muñeco de Baby Yoda en brazos, el concursante Ezio afirmó con seguridad que quería cantar con él y dio inicio a su presentación en los cuartos de final de “La voz kids”, donde compitió contra Santiago y Lucía, los otros dos integrantes del equipo de la cantante Daniela Darcourt.

"La Voz Kids": Participante se pone nervioso y pide su juguete de Baby Yoda para cantar. | Fuente: Latina

Eva Ayllón y Christian Yaipén aconsejan a Daniela Darcourt

En la última edición de “La voz kids” se vivió un tenso momento entre los entrenadores Daniela Darcourt, Eva Ayllón y Christian Yaipén, luego de que el equipo de la salsera conformado por Flavia Pajuelo, Mía Belén y Fiorella Caballero interpretaran “Quién eres tú”, de Yuri.

Sin embargo, a la artista criolla no le pareció que lo hayan hecho bien ya que cada una estaba en un tono diferente y eso fue lo que no la convenció.

“Flavia y Mía estaban estridentes, Fiorella estaba normal. Yo soy enemiga de las tonalidades porque eso es forzarse, te olvidas de respirar por llegar a la nota. Con media tonalidad abajo se hubiera escuchado mejor”, dijo Eva Ayllón.

Sin embargo, Daniela Darcourt defendió a su equipo de las críticas: “Más allá de encontrar una tonalidad buena o mala, es saber dosificar la energía porque culpamos a la tonalidad de nuestro desborde energético y realmente la tonalidad no tiene nada que ver cómo nos entregamos en el escenario, es por los nervios”, agregó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.