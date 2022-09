Eva Ayllón volverá como coach de 'La Voz Kids' y a ella se suma Maricarmen Marín, Ezio Oliva y Víctor Muñoz. Además, Karen Schwarz será coconductora. | Fuente: Instagram

Por medio de sus redes sociales, Cristian Rivero reveló a los nuevos entrenadores de 'La Voz Kids'. Después de que Eva Ayllón volviera como coach, el conductor de televisión compartió una foto donde también aparece Maricarmen Marín, Ezio Oliva y el cantante venezolano Víctor Muñoz.

Además, Karen Schwarz será coconductora del programa de canto para niños. Como se recuerda, en la última edición fue Gianella Neyra quien estuvo a cargo de las entrevistas a los pequeños concursantes.

La competencia de 'La Voz Kids', dirigida a niños de 8 a 15 años, regresará con emotivos castings a ciegas y seguirá adelante con las batallas propias de cada formato del reality de canto. Los entrenadores y el público elegirán al gran ganador, pero el camino no será nada fácil para estos talentos en potencia.

En un reciente spot compartido por las redes sociales de 'La Voz Perú', se confirmó que el final de 'La Voz Senior' no dejará un vacío en el público televidente, ya que inmediatamente el horario será tomado por “La Voz Kids”. Es decir, pasarán de un nuevo formato exitoso a otro que ya funcionó en el pasado con las tiernas participaciones de pequeños cantantes.

El último ganador de 'La Voz Kids'

"La Voz Kids" realizó su gran final en noviembre de 2021 y fue el joven de diez años Gianfranco Bustios, que formó parte del equipo de Daniela Darcourt, el ganador de esta última temporada del 'reality' de canto que convocó a participantes de 8 a 15 años de edad.

Fueron cuatro los participantes que compitieron por la copa: Ángelo Villanueva, del equipo de Christian Yaipén; César Vicente, de la maestra Eva Ayllón; Fernanda Rivera, del panameño Joey Montana; y Gianfranco Bustios, guiado por la salsera.

Precisamente, el flamante campeón de "La Voz Kids" compartió escenario con Daniela Darcourt y cantó "Ojos azules" y "Adiós pueblo de Ayacucho" durante su presentación. Luego, ofreció una interpretación en solicitario que lo colocó como el concursante más votado de la competencia.

"Me siento muy contento que Daniela me haya escogido, agradecido con Dios mucho, gracias a todos que me apoyaron, a mi Huanta, Ayacucho. Yo les diría a todos los niños que lo sigan cumpliendo sus sueños como yo lo estoy haciendo con el canto", declaró Gianfranco.

