Con este premio de ‘La Voz Kids’, Gianmarco Morales obtendrá un contrato oficial con la disquera Universal Music. | Fuente: Instagram

¡Pequeño ganador! El niño piurano Gianmarco Morales se coronó como el campeón de la reciente edición de ‘La Voz Kids’. El cantante formó parte del equipo del venezolano Víctor Muñoz, artista detrás de ‘Quizás sí, quizás no’.

“Les prometí que iba a dar todo de mí para cumplir mi sueño y dejar en alto el nombre de nuestro querido distrito de La Unión”, dijo tras recibir su premio.

Con este premio de ‘La Voz Kids’, Gianmarco Morales obtendrá un contrato oficial con la disquera Universal Music para crear su propia música y emprender su carrera artística. Como se recuerda, Víctor Muñoz fue el único entrenador que volteó por la voz del pequeño que también es conocido como ‘El charrito de corazón’.

Por otro lado, a partir del miércoles 7 de diciembre, se estrenará ‘La Voz Generaciones’, programa donde se presentarán familias de diferentes generaciones para demostrar su talento en el canto.

El último ganador de 'La Voz Kids'

"La Voz Kids" realizó la gran final de su segunda edición y fue el joven de diez años Gianfranco Bustios, que formó parte del equipo de Daniela Darcourt, el ganador de esta última temporada del 'reality' de canto que convocó a participantes de 8 a 15 años de edad.

Fueron cuatro los participantes que compitieron por la copa: Ángelo Villanueva, del equipo de Christian Yaipén; César Vicente, de la maestra Eva Ayllón; Fernanda Rivera, del panameño Joey Montana; y Gianfranco Bustios, guiado por la salsera.

Precisamente, el flamante campeón de "La Voz Kids" compartió escenario con Daniela Darcourt y cantó "Ojos azules" y "Adiós pueblo de Ayacucho" durante su presentación. Luego, ofreció una interpretación en solicitario que lo colocó como el concursante más votado de la competencia.

"Me siento muy contento que Daniela me haya escogido, agradecido con Dios mucho, gracias a todos que me apoyaron, a mi Huanta, Ayacucho. Yo les diría a todos los niños que lo sigan cumpliendo sus sueños como yo lo estoy haciendo con el canto", declaró Gianfranco.

