Karen Schwarz y Ezio Oliva llevan cinco años de casados y tienen dos hijas. | Fuente: Instagram

En la última edición de ‘La voz kids’, Ezio Oliva presentó a su equipo conformado por Maka, Faustina y Sofía. Tras el show, el cantante resaltó el trabajo de Maka quien había tenido ataques de pánico que logró superar al subir al escenario.

“Yo he estado ahí donde estuviste, hace ya 10 años, 15 años, y yo no pude salir de ahí. En televisión nacional me quedé callado por dos minutos, sin poder decir nada, sin poder resolver y tú lo hiciste”, la reconfortó el intérprete de ‘El dolor de mi vida’.

Tras ello, Karen Schwarz también le dio un mensaje a la niña y aseguró que fue testigo de la lucha de su esposo Ezio Oliva contra la ansiedad.

“Él sufre ataques de pánico y la música lo ha levantado de esos momentos complicados. Él, de repente, no lo ha dicho ahora, pero sí lo ha hecho público (...). ‘Maka’, él realmente te lo dice de corazón. La música lo liberó de esos ataques (de ansiedad) que aún continúan. Soy testigo de su lucha y de que la música es su mejor medicina”, comentó.

Ezio Oliva tampoco pudo evitar llorar y fue abrazado por Eva Ayllón.

Ezio Oliva le propone nuevamente matrimonio a Karen Schwarz

Ezio Oliva celebró su cumpleaños junto a su familia; sin embargo, terminó por sorprender a Karen Schwarz al pedirle nuevamente matrimonio, pero esta vez, se casarán por religioso. Con el pretexto de mostrarle un postre que había preparado, el cantante le entregó el anillo a la madre de sus dos hijas.

“Mi sueño hecho realidad, casarme por religioso con mis hijas presentes️. Siempre tuvimos claro que nos casaríamos solo por civil pero nuestras hijas despertaron esas ganas de dar el siguiente paso, ante Dios”, escribió la conductora de televisión.

Asimismo, la presentadora reveló que en ese matrimonio “Antonia y Cayetana serán las protagonistas” ya que “vivirán la boda religiosa de papá y mamá”. En el 2020, ya habían anunciado que iba a contraer nupcias cuando pasara la crisis de la pandemia. “Me preguntan si voy a tener un tercer hijo y he dicho que no, pero lo que sí les puedo decir es que me voy a casar por tercera vez. Claro pues, falta la bendición de Dios”, expresó en ese entonces.

Como se recuerda, Ezio Oliva y Karen Schwarz contrajeron una boda simbólica mientras estaban de viaje en Punta Cana. Cuando regresaron al Perú, se casaron por civil y en el 2023, lo harán por religioso.

