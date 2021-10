El cantante Joey Montana se emocionó en "La Voz Kids" tras oír a un niño cantar "Una carta al cielo". | Fuente: Instagram / Joey Montana

Los programas de "La Voz Kids" vienen resultando tan conmovedores como los de su antecesor espacio. Esta vez, la presentación de un pequeño participante conmovió hasta las lágrimas al entrenador Joey Montana.

Durante la emisión del show de canto, un niño llamado Fabián Neciosup llegó hasta el set, desde Chimbote, para entonar con su voz "Una carta al cielo", el popular tema de la fallecida cantante criolla Lucha Reyes.

Al oírlo, el cantante de "Picky" dejó escapar algunas lágrimas y comentó que era la primera vez que escuchaba esa canción. "Fabián, yo nunca había escuchado esa canción, y entiendo que ustedes ya deben estar acostumbrados a escucharla con otras voces que, quizá, le metan más sentimiento", dijo.

"Tuve que voltear, porque me hiciste llorar, tienes algo en tu voz que me llegó y ahora te veo esa cara de niño, se ve que eres humilde, que vienes de gente que te educa bien. Me siento contento de haber volteado", añadió Joey Montana, quien junto a Christian Yaipén fueron los 'coaches' que giraron sus sillas.

Por su parte, el líder de Grupo 5 y también entrenador en "La Voz Kids" indicó que la interpretación del concursante le recordó a sus días de colegio en Monsefú, donde "cada Día de la Madre" su profesora se "la hacía cantar". "Y cuando fui creciendo le empecé a prestar atención a la letra y un día entré en un mar de lágrimas, así como tú [Joey] que la acabas de escuchar", manifestó.

Joey Montana baila cumbia y canta música criolla

Los entrenadores de “La Voz Kids” iniciaron el primer programa cantando sus mejores temas. Joey Montana interpretó el famoso ‘Picky’, luego, ingresó Daniela Darcourt con ‘Te equivocaste conmigo’, para dale paso a Christian Yaipén con ‘El ritmo de mi corazón’ y finalmente, Eva Ayllón con ‘Saca las manos’.

Sin embargo, el cantante panameño sorprendió al bailar cumbia y cantar música criolla junto a sus compañeros del programa. Además, Montana mostró su amor por el Perú desde su gastronomía hasta su cultura y agradeció a la producción de formar parte de este espacio.

Como se sabe, "La Voz Kids" está dirigida a niños de 8 a 15 años; regresará con emotivos castings a ciegas y seguirá adelante con las batallas propias de cada formato del reality de canto. Los entrenadores y el público elegirán al gran ganador, pero el camino no será nada fácil para estos talentos en potencia.





