Gianella Neyra y Cristian Rivero trabajan juntos como conductores de "La Voz Kids". | Fuente: Instagram / Gianella Neyra

En "La Voz Kids", Cristian Rivero y Gianella Neyra volvieron a coincidir en un set de televisión luego de trabajar juntos en "Lalola", teleserie cómica que se emitió en el 2007. Esta vez, la pareja está involucrada en la conducción y, sin duda, es una ocasión para compartir experiencias.

"Creo que para nosotros es loco, porque si bien es un espacio laboral, es un espacio donde hemos podido estar a solas, sin el ajetreo de la casa, de las clases virtuales, con los chicos encima", comentó el presentador al diario Trome.

Para él, "La Voz Kids" les dio un lugar en el que pueden "conversar de cosas que de repente en casa" no puede hacerse, pues ambos tienen "a los chicos o porque el día ha sido muy ajetreado". "Nos da un poco de tiempo para nosotros", aseguró.

Además, Cristian Rivero apuntó que entre él y Gianella Neyra tampoco buscan "que todo tiene que ser perfecto". "Nos permitimos divertirnos mucho más ambos. No estamos pendientes de que todo salga perfecto, sino que estamos más pendientes del proceso y de que todo salga bien", dijo.

Pese a que la pandemia fue "super difícil" para Neyra, su esposo sostuvo estar "superorgulloso" de ella "por cómo ha podido resolver todo". De ahí su admiración hacia su trabajo. "He sido y sigo siendo su fan", sostuvo sobre quien, en "Lalola", lo ayudó "en el tema actoral".

Gianella Neyra: "[Cristian] es un superprofesional"

Por su parte, Gianella Neyra también se pronunció sobre el trabajo que viene realizando junto a Cristian Rivero en "La Voz Kids". Ella describió cómo es tenerlo de compañero en el set del programa de canto para niños, niñas y adolescentes.

"Más allá que es un superprofesional y tiene toda la experiencia del mundo en la conducción, es un placer trabajar con él, ya tenemos la confianza, la dinámica armada. Entonces, es llegar y divertirse, y en un formato como 'La Voz Kids', mejor", afirmó.

La también actriz comentó que al ser convocada para el espacio televisivo le dijeron: "Tú ve y sé mamá". "Es exactamente lo que tengo que hacer y fue muy lindo, porque los niños son hermosos", indicó. Y al ser consultada por la diferencia entre su esposo en la casa y el trabajo, dijo:

"El Cristian de la tele es el Cristian de la casa. Nos divertimos mucho, tampoco es que nos estamos vacilando todo el día. Los dos tenemos un sentido del humor distinto que siempre está presente en la casa o trabajando".

En cuanto a cómo organiza su hogar junto a Cristian Rivero, Gianella Neyra contó que llevan ya un año y medio sobrellevando las "clases virtuales" de sus hijos. "Dejo todo pauteado en la mañana o en la noche y me voy a trabajar", manifestó.





