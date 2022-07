Edu Lecca fue integrante de Grupo 5 junto a Christian Yaipén y cantó ‘Nunca voy a olvidarte’ en 'La Voz Perú'. | Fuente: Composición

“La Voz Perú” cautiva cada día a los entrenados, sin embargo, esta vez fue el turno de Christian Yaipén quien tuvo una grata sorpresa al ver a uno de sus grandes amigos presentarse en las audiciones a ciegas.

Edu Lecca cantó ‘Nunca voy a olvidarte’, tema de Christian Castro, e inmediatamente el vocalista de Grupo 5 volteó su silla y quedó anonadado al escuchar a su compañero de escenario. Además, tuvo el poder de bloquear a Noel Schajris.

Al terminar, Christian Yaipén corrió a abrazarlo y a felicitarlo por ingresar a “La Voz Perú”. A lo que él dijo: “Soy cumbiambero, canto en grupos de cumbia, conozco a mi hermano Christian”, comentó y recibió el aplauso del público.

Tras sus palabras, el intérprete de ‘Cambiar mi corazón’ confesó: “¿Sabes por qué (volteé de inmediato)? Porque he tenido la oportunidad de tenerlo en el Grupo 5. He trabajado tanto tiempo con Edu que ni bien empezó apreté el botón. Me siento muy feliz, muy emocionado que estés aquí parado Edu”.

A pesar de que todos los entrenadores de “La Voz Perú” voltearon por Edu Lecca, hasta Eva Ayllón le prometió grabar un tema juntos, él decidió irse con su gran amigo Christian Yaipén.

Christian Yaipén recordó a su padre en "La Voz Perú"

En el estreno de la quinta temporada de 'La Voz Perú' estuvo cargado de emociones. Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Christian Yaipén y Noel Schajris, eligieron a los primeros integrantes de sus equipos durante la etapa de las 'audiciones a ciegas'.

La primera en participar fue la joven Tesania, quien, junto a su acordeón, interpretó el tema "Senderito de amor", del cantante colombiano Lisandro Meza. La calidad vocal de la concursante motivó a todos los entrenadores a girar sus asientos para pedir su voz.

La interpretación gustó tanto, que Noel Schajris solicitó a la cantante volver a cantar el tema, pero solo con el acordeón. Esta vez, la canción provocó que Christian Yaipén se se quiebre hasta llegar a las lágrimas. El integrante del Grupo 5 tomó unos minutos del programa para explicar al público su emotiva reacción.

"Yo estoy muy emocionado con esta canción, rogaba que se termine rápido porque no quería llorar. Esta canción me la cantaba mi papá y a mí me decían Senderito en la casa, porque me gustaba mucho", dijo el artista nacional para luego contar que su padre grabó una versión de la canción poco antes de su muerte.

"Mi papá cantaba tanto esta canción que hizo una versión con el Grupo 5 y me la grabó. Poco después falleció. Tengo su mejor recuerdo guardado así. Todo el mundo me dice la grabó por ti, porque cada vez que te la cantaba te alocabas", añadió Christian entre lágrimas, provocando la misma emoción a Noel Schajris.

