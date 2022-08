El ‘Sonero del Guetto’ fue del equipo de Eva Ayllón y Daniela Darcourt lo apoyó económicamente para su tratamiento contra la ascitis. | Fuente: Composición

Daniela Darcourt tuvo un gran gesto con un participante de “La Voz Perú” quien reveló que sufría un grave problema de salud. El apodado ‘Sonero del Guetto’ contó que comenzó a sentirse mal mientras veía una película y, cuando lo llevaron al hospital de emergencia, le detectaron una caverna pulmonar.

Este problema hizo que bajara mucho de peso y su estómago se inflamara. Luego del diagnóstico, el médico lo vio nuevamente y le dijo que padecía de ascitis, acumulación de líquido en la cavidad abdominal.

“Llegaron a descubrir que tengo líquido libre en el abdomen y me dijeron que era, posiblemente, un líquido mortal”, se le escuchó decir al ‘Sonero del Guetto’ en “La Voz Perú”. Por ese motivo, Daniela Darcourt le dio 3 mil soles para su tratamiento.

“Yo quiero regalarte 3 mil soles para que los utilices en lo que tengas que gastar, para tus hijos, para tu tratamiento. Sé que hoy por hoy el tema médico es difícil manejarlo y, de verdad, quiero ofrecértelo de corazón porque no quiero que tu voz se apague. Quiero que sigas soñando y que tu familia se sienta más orgullosa de ti todavía”, aseveró la salsera.

Notablemente conmovido, el ‘Sonero del Guetto’ le agradeció a Daniela Darcourt por el apoyo: “Estoy muy agradecido con todos por darme esta oportunidad y por el apoyo moral”, señaló.

Noel Schajris pagará el pasaje a Venezuela a participante para que conozca a su hija

Otro emotivo momento que se vivió en "La Voz Perú" fue cuando Gregory, participante del equipo de Christian Yaipén, dejara la competencia y se lo dedicara a su hija que aún no conoce ya que vive en Venezuela.

Tras ser eliminado, el artista de 28 años agradeció a su entrenador y lo que se lleva del concurso es haber cumplido su sueño de cantar con Noel Schajris quien después le daría una sorpresa.

“Quiero agradecer a Dios porque sin él no seriamos nada, quiero agradecer al jurado. Yo vine a cantarle a mi hija, vine a cumplir sueños. Desde niño quise cantar con Noel y se me cumplió en la primera audición. Como dije en el principio, admiro a Christian y eso no se va a quitar”, dijo.

Sin embargo, Noel Schajris le preguntó: “¿Hace cuánto no ves a tu hija?”, a lo que el joven respondió: “De hecho nunca la he visto, no la conozco. No he podido viajar por motivos económicos, por papeles y como todo migrante, hay que ser legal. Luego cayó la pandemia y el dinero que tenía, se lo mandé a mi hija. Me tocó empezar de cero nuevamente”, comentó entre lágrimas.

Es así que Noel Shajris le dio una sorpresa: “Gregory, en setiembre voy a Venezuela en concierto. Yo te pago el boleto, nos vamos. Hay que conocer a esa niña, nos vamos para allá”. Gregory se le acercó y se abrazaron fuerte.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.