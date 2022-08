Noel Schajris pagará el pasaje de Gregory para que vaya a Venezuela a conocer a su hija. | Fuente: Composición

La última edición de “La Voz Perú” tuvo un momento muy emotivo luego de que Gregory, participante del equipo de Christian Yaipén, dejara la competencia y se lo dedicara a su hija que aún no conoce ya que vive en Venezuela.

Tras ser eliminado, el artista de 28 años agradeció a su entrenador y lo que se lleva del concurso es haber cumplido su sueño de cantar con Noel Schajris quien después le daría una sorpresa.

“Quiero agradecer a Dios porque sin él no seriamos nada, quiero agradecer al jurado. Yo vine a cantarle a mi hija, vine a cumplir sueños. Desde niño quise cantar con Noel y se me cumplió en la primera audición. Como dije en el principio, admiro a Christian y eso no se va a quitar”, dijo.

Sin embargo, Noel Schajris le preguntó: “¿Hace cuánto no ves a tu hija?”, a lo que el joven respondió: “De hecho nunca la he visto, no la conozco. No he podido viajar por motivos económicos, por papeles y como todo migrante, hay que ser legal. Luego cayó la pandemia y el dinero que tenía, se lo mandé a mi hija. Me tocó empezar de cero nuevamente”, comentó entre lágrimas.

Es así que Noel Shajris le dio una sorpresa: “Gregory, en setiembre voy a Venezuela en concierto. Yo te pago el boleto, nos vamos. Hay que conocer a esa niña, nos vamos para allá”. Gregory se le acercó y se abrazaron fuerte.

Noel Schajris: "Perú es un país importante para mí"

Perú es un país importante para Noel Schajris no solo por el gran recibimiento que ha tenido Sin Bandera en nuestro país desde hace dos décadas, sino porque los fanáticos peruanos lo han aceptado y han impulsado su carrera como solista desde el 2009.

Este apoyo quedó grabado en la memoria del cantante argentino por lo que, como regalo, celebró sus 20 años de carrera artística con un concierto en el Teatro Canout el pasado jueves 21 de julio donde entonó “temas de toda mi trayectoria, de toda la vida”.

En conversación con RPP Noticias, Noel Schajris se mostró emocionado de contar por qué Perú es parte importante en su vida y destacó que, cada vez que ha venido a hacer un concierto, siempre lo han recibido con los brazos abiertos.

“Con Perú tenemos una historia importante desde Sin Bandera. Pero como solista se cocinó una cosa linda desde el 2009. Perú era de esos lugares donde yo podía ir y replicar lo que viví con Sin Bandera. No en todos los países se da igual. Aquí no importaba si venía de invitado o con un concierto y se sintió un cariño inmenso. Ahora no es la excepción”, comentó.

Asimismo, Noel Schajris destacó que nuestro país lo enamoró por el estómago y aseguró que su amor por Perú es real, así como dice su canción: “Es imposible no amarlos. Estaba en Los Ángeles en el consulado peruano y me recomendaban restaurantes. Con decirte que siempre estoy descubriendo cosas y más de ustedes. El cariño es real, es un amor real, como dice la canción”, sostuvo.

