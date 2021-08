Marcela Navarro se coronó como la ganadora de "La Voz Perú". | Fuente: Instagram / La Voz Perú

El público dio el puntaje final. "La Voz Perú" llegó a su final y dio como ganador a Marcela Navarro, quien consiguió imponerse frente a sus contrincantes Valeria Zapata y Randy Feijoo.

Durante la competencia, la concursante ganadora interpretó dos temas de corte romántico: "En cambio no" de la italiana Laura Pausini y "Mi soledad y yo" de Alejandro Sanz.

Como se recuerda, a la final clasificaron Marcela Navarro del equipo de Guillermo Dávila, Aldair Sánchez del equipo de Daniela Darcourt, Valeria Zapata del equipo de Eva Ayllón y Randy Feijoo del equipo de Mike Bahía.

El primero en ser eliminado de la gran final fue Aldair Sánchez, quien luego de interpretar "Inga" en la primera ronda no pudo pasar a la segunda. En segundo puesto quedó Randy Feijoo, mientras Valeria Zapata se llevó el tercer lugar.

La ganadora de "La Voz Perú" recibió un contrato con la discográfica Universal Music para grabar su primer proyecto.

El regreso de "La Voz Senior"

Tras el fin de "La Voz Perú", "La Voz Senior", programa de canto que busca a las mejores voces con participantes de 60 años a más, ya tiene fecha de estreno para este viernes 27 de agosto a las 8:30 p.m.

Esta vez, el reality tendrá como entrenadores al legendario dúo Pimpinela, conformado por Lucía Galán y Joaquín Galán, y también a la cantante criolla Eva Ayllón, la salsera Daniela Darcourt y el laureado productor Tony Succar.

"La Voz Senior", según adelantó la producción en un comunicado de prensa, hará participar a concursantes en emocionantes audiciones a ciegas para luego seguir con batallas que darán pase a conciertos en vivo, donde los entrenadores y el público votarán por el ganador.

