La cantante Michelle Soifer presentó su nuevo tema "BYE BYE" en "La Voz Perú". | Fuente: Instagram/@micheillesoifer8

Michelle Soifer se presentó en “La Voz Perú” por el lanzamiento de su nuevo tema “Bye Bye”. La artista peruana pisó el escenario del programa y se lució ante los entrenadores Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Guillermo Dávila y Mike Bahía, sin embargo, usuarios de redes sociales criticaron que utilizara playback.

En la más reciente transmisión de “La Voz Perú”, la popular ‘Michi’ fue una de las invitadas especiales a puertas del final de temporada. Al ritmo de “Bye Bye” y con un elenco de bailarines sobre la pista, la cantante urbana sorprendió a los entrenadores con su presentación.

Por otro lado, desde las redes sociales, cibernautas criticaron Michelle Soifer por hacer uso del playback en un programa de canto en vivo. Lo usuarios también señalaron a las expresiones de seriedad de los integrantes del equipo jurado, aunque no quedó claro si hubo una incomodidad de por medio.

Michelle Soifer tras críticas por playback en “La Voz Perú”

Con el reciente lanzamiento de su nueva canción, Michelle Soifer ignora los comentarios negativos hacia ella y agradece el apoyo incondicional de sus seguidores. Un mensaje publicado tras las críticas por hacer playback en “La Voz Perú” fue publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“Los amo, Michilovers. ¡Sé que nunca estaré sola, porque a pesar de los años seguimos juntos! Somos (número) 1”, escribió la ex chica reality.

Michelle Soifer lanza “Bye Bye”

Michelle Soifer lanzó su nueva canción de ritmo urbano “Bye Bye” en todas las plataformas digitales. Ayer 25 de agosto, la intérprete anunció el estreno de su videoclip en su canal oficial de YouTube. “¡Es hoyyyyy el gran día! El lanzamiento de mi videoclip musical ‘Bye Bye’ en mi canal de YouTube…”, compartió desde su perfil de Instagram. El clip ya acumula más de 20 mil vistas, míralo aquí:

