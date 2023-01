Mauricio Mesones será entrenador de 'La Voz Perú' por primera vez. | Fuente: Instagram

La Voz Perú regresa con su sexta temporada y hay un cambio de entrenadores. El lunes, 16 de enero, se podrá ver a los nuevos rostros en la TV donde los coaches guiarán a los participantes para consagrarse como la mejor voz del Perú.

En esta edición, los conductores también rotaron. Esta vez, Cristian Rivero le da la posta a su compañero Jesús Alzamora y Karen Schwarz le cede su puesto a la esposa de Alzamora, María Paz Gonzalez-Vigil.

“Me siento muy contento de volver a La Voz, uno de los programas más especiales que tiene la tele y especialmente de poder conducirlo con mi querida esposa”, dijo en sus redes.

Conoce quiénes son los nuevos entrenadores en la nueva temporada de La Voz Perú, que se estrenará en su horario habitual.

Nuevos entrenadores de La Voz Perú

1. Eva Ayllón

2. Maricarmen Marín

3. Raúl Romero

4. Mauricio Mesones

Jesús Alzamora reveló cómo lo despidieron de Latina

Durante cuatro años, Jesús Alzamora fue figura de Latina y condujo diversos programas -como Yo Soy y Perú tiene talento-, pero luego fue despedido de manera repentina. El también actor por fin dio detalles de su salida.



Por primera vez, señaló que debido a los problemas financieros, el canal decidió rescindir su contrato y quedarse con otros dos presentadores que llevaban más tiempo trabajando en la señal.

Sin embargo, a Jesús Alzamora le molestó la manera como los ejecutivos de Latina decidieron despedirlo. Lo hicieron mediante una llamada horas antes de que él se sometiera a una operación de pólipos a las cuerdas vocales en el 2019.

"Entendí que no había cómo pagar el sueldo y habían otros dos (conductores) con más tiempo que yo y hay que respetarlos. Lo que no me molestó fue la forma. Me terminan rescindiendo el contrato por teléfono a 5 horas de que entre al quirófano", sostuvo Alzamora al programa de YouTube de Carlos Orozco.

"Sentí que estaba haciendo las cosas bien y chambeando bien, había recibido premios y era atractivamente comercial para el canal porque a cada rato hacía auspicios. Sin embargo, otros fueron los criterios", comentó en ese entonces.

