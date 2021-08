Marcela Navarro, Aldair Sánchez, Valeria Zapata y Randy Feijoo quedaron como finalistas en "La Voz Perú". | Fuente: Instagram/@lavozperuoficial

“La Voz Perú” elegirá muy pronto a su ganador. Solo cuatro participantes lograron clasificar a la gran final y la decisión definitiva estará en las manos del público televidente. Marcela Navarro, Aldair Sánchez, Valeria Zapata y Randy Feijoo se enfrentarán en el escenario para levantar la ansiada copa.

La clasificación de los participantes previo a la final de “La Voz Perú” brindó la oportunidad a únicamente cuatro cantantes: Marcela Navarro del equipo de Guillermo Dávila, Aldair Sánchez del equipo de Daniela Darcourt, Valeria Zapata del equipo de Eva Ayllón y Randy Feijoo del equipo de Mike Bahía.

Este jueves 26 de agosto a las 8:30 p.m. se conocerá al campeón de la competencia a través de la señal de Latina. “Mañana está en manos del público, ¿cuál es su decisión? Randy Feijoo pasa a la gran final y Jeyko lo celebra, eso habla de un gran artista”, dijo el presentador Cristian Rivero tras revelar al último ganador de anoche.

Frente a los entrenadores Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Guillermo Dávila y Mike Bahía, el formato concurso de canto presentó a sus últimos finalistas antes de la gran gala pare conocer al ganador. Antes de despedirse en la más reciente emisión de “La Voz Perú”, Cristian Rivero ofreció unas palabras sobre el final de temporada.

“Invitamos a los cuatro finalistas. Marcela Navarro por el equipo de Guillermo Dávila, Aldair Sánchez por el equipo de Daniela, Valeria Zapata por el equipo de Eva y Randy Feijoo por el equipo de Mike Bahía, mañana estas cuatro voces quedan en manos del público, usted decide el ganador de ‘La Voz Perú’”, concluyó el conductor.

Termina “La Voz Perú y comienza “La Voz Senior”

Después de dar a conocer su retorno a la pantalla chica con un emotivo adelanto, "La Voz Senior", programa de canto que busca a las mejores voces con participantes de 60 años a más, ya tiene fecha de estreno para este viernes 27 de agosto a las 8:30 p.m.

Esta vez, el reality tendrá como entrenadores al legendario dúo Pimpinela, conformado por Lucía Galán y Joaquín Galán, y también a la cantante criolla Eva Ayllón, la salsera Daniela Darcourt y el laureado productor Tony Succar.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x11 Por qué WHITE CHICKS es una película de culto pop en lo absurdo

Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros.