Mike Bahía se disculpa por su desempeño como entrenador en "La Voz Perú". | Fuente: Instagram

Durante la pasada transmisión de “La Voz Perú”, el entrenador Mike Bahía tuvo que tomar una difícil decisión para elegir quién representaría a su equipo en la gala final. En ese sentido, aprovechó el momento para disculparse con todos los televidentes por su desempeño como líder de grupo en el programa de canto.

Iván MC y Stefano Grande se enfrentaron en una batalla para ser el representante del equipo de Mike Bahía en “La Voz Perú”. Antes de que el colombiano revelara al participante ganador, Cristian Rivero insistió en que el público puede tener una responsabilidad en los resultados, pero al final todo queda en manos de los coaches.

“Puede servir como una guía para medir la preferencia del público, pero es el entrenador quien debería tener una estrategia planteada y quien tome la decisión. El público sugerirá, en otros programas tomará la decisión. Pero en esta noche tan complicada, usted decide, Mike”, dijo el presentador en la decisiva escena de “La Voz Perú”.

Con claros nervios, Mike Bahía agradeció el apoyo, pero tuvo en cuenta también los comentarios negativos, en las redes sociales, hacia su trabajo como parte del formato televisivo: “A través del programa he recibido mucho cariño, pero también he sido muy criticado por mis decisiones”.

“Quiero pedir perdón y excusas a quienes han esperado algo diferente de mis decisiones. Yo soy más ser humano que cantante y creo que esta decisión también la tomaré como un ser humano”, expresó el cantante urbano y finalmente decidió elegir a Iván MC como ganador de la emisión de ayer 18 de agosto.

Daniela Darcourt responde a las críticas

En la última edición de “La Voz Perú”, Daniela Darcourt se dirigió a los televidentes quienes son fanáticos del programa para defender al participante Stefano Grande de los ataques que recibe en redes sociales, tal y como lo hizo Mike Bahía hace una semana.

Sin embargo, la salsera también criticó a quienes no saben de música y no están sentados en una silla de entrenador como ella y sus compañeros, por lo que los defendió de los malos comentarios.

“Últimamente todo el mundo se cree músico, bailarín, pintor, estratega, cantante, hasta entrenadores. Es muy fácil estar detrás de una pantalla de un celular y decir lo primero que se nos ocurra para hacerle daño a otros”, dijo Daniela Darcourt.

