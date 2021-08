Mike Bahía defendió al concursante de "La Voz Perú", Stefano Grande, de comentarios homofóbicos. | Fuente: Instagram / Mike Bahía

Un emotivo momento se vivió este miércoles en la emisión de "La Voz Perú" cuando el participante Stefano Grande confesó ser víctima de comentarios homofóbicos en las redes sociales. El entrenador Mike Bahía le mostró su respaldo.

Después de interpretar el sencillo "Karma Chameleon" de Boy George en el programa, el concursante manifestó lo "difícil" que es "tratar de representar a una comunidad" en el Perú. "La gente piensa que somos de piedra y que no nos quebramos. Sí nos quebramos, yo me quiebro", dijo.

"La verdad es que me gustaría que la gente se ponga una mano al pecho, sea más consciente y respete a las personas por quiénes somos", agregó.

Al escuchar su testimonio, Mike Bahía no dudó en mostrarle su apoyo e hizo un llamado a guardar respeto. "Todo aquel que ataque a Stefano, me está atacando a mí. Entonces quiero que el que me quiera a mí, quiera a Stefano, por favor. Respétenlo, porque es maravilloso", indicó.

Más apoyo de "La Voz Perú"

Además de Mike Bahía, otros miembros del equipo de producción de "La Voz Perú" emitieron su apoyo hacia Stefano Grande. Fue el caso de Cristian Rivero, quien aseguró conocer al participante desde su paso por "La Voz Kids".

"Eres un chico que ha crecido con libertad, que está orgulloso de ser quien es. Eres un chico que tiene arte y, por sobre todas las cosas, eres un ser humano como todos. Y todos merecemos el mismo respeto, absolutamente todos", señaló el conductor.

Como se recuerda, no es la primera vez que Mike Bahía dedica unas palabras para dar su soporte a concursantes de "La Voz Perú" que atraviesen por situaciones delicadas. En junio pasado, hizo lo mismo con Melissa Noblega, quien reveló haber vuelto a los escenarios para enfrentar el bullying.

"Yo tengo una manera de pensar de la belleza y la quiero poner aquí. Yo veo a una mujer hermosa ahí parada y no solo veo a una mujer valiente una mujer realizando sus sueños y eso vale más de cualquier cosa", dijo entonces el cantante colombiano, que junto a Eva Ayllón, Daniela Darcourt y Guillermo Dávila conforman el panel de entrenadores.

