"La Voz Senior": Daniela Darcourt llora con participante que se parece a su abuelo, pero él elige a Tony Succar. | Fuente: Composición

"La Voz Senior" tuvo en su escenario a Juan Ugarriza, un señor de 78 años que tiene la salsa y el bolero en las venas. Para su audición, interpretó 'Todo me gusta de ti' y cautivó a todos los entrenadores.

Sin embargo, tuvo un emotivo momento luego de que Daniela Darcourt se quebrara al mencionarle que tiene mucho parecido con su abuelo. La artista se acercó para pedirle un abrazo y el participante no pudo evitar las lágrimas.

"Me hace mucha falta. Gracias por eso, tu presencia en ese escenario me ha hecho demasiado bien, de verdad", dijo, para luego mostrar una foto donde destacó el parecido de su familiar con el concursante.

No obstante, Ugarriza tuvo que elegir al equipo con el que desee seguir en competencia. "Los cuatro son buenos, pero me voy por uno que sé que me va a enseñar y tengo varias composiciones que quiero que me haga los arreglos. ¡Me voy con el gran timbalero!", dijo emocionado.

Es asi como Tony Succar se paró de su silla y le dio la bienvenida a "La Voz Senior" no sin antes aprovechar el momento para que, junto a Juan, improvisen sobre la base de 'Uptown Funk' en versión salsa.

Daniela Darcourt siempre recuerda a su abuelo

A principios de agosto, en la edición de los knock outs de “La Voz Perú”, se tuvo como protagonista a la cantante salsera y entrenadora del programa Daniela Darcourt. Durante la presentación de Thony Valencia, del equipo de Eva Ayllón, Daniela recordó a su abuelo, fallecido hace 14 años, al escuchar el tema “Y cómo es él”, interpretado por el participante.

“Yo soy muy sentimental, creo que he sido la más llorona de la competencia, eso no se vale, pero es real. La canción de Alexis (Pazos) tuvo que ver con mis procesos de enamoramiento. La has hecho tuya, como hace mucho no la escucho, tan real. Luego llegó el momento de Thony (Valencia) y esa canción me hace acordar a mi abuelo”, comenzó contando.

Así, Darcourt contó cómo el tema se relaciona con su abuelo y el especial lazo que tenía con él. “Hace 14 años (desde que falleció su abuelo), creo que yo no conozco el amor de verdad y me has arrancado el corazón del pecho porque he imaginado que me la estaba cantando mi abuelo”, dijo.

